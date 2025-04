Candidații înscriși în cursa pentru alegerile prezidențiale au participat luni seară la o dezbatere electorală organizată de Digi24. Evenimentul a oferit ocazia prezentării proiectelor politice și a viziunilor asupra viitorului executiv. Deși inițial erau anunțați cinci participanți, dezbaterea s-a desfășurat, în final, între trei candidați. Dialogul a fost animat de propuneri privind colaborarea guvernamentală, dar și de schimburi de replici tensionate.

Prima dezbatere electorală între candidații la alegerile prezidențiale 2025 a început luni seară, la ora 20.00, la postul de televiziune Digi24.

Inițial, erau anunțați cinci participanți, însă pe parcurs lucrurile s-au schimbat semnificativ. George Simion a venit la Palatul Cotroceni, unde a fost prezentat publicului, i-a oferit un buchet de flori Elenei Lasconi, după care a părăsit rapid evenimentul.

Victor Ponta, anunțat anterior, și-a retras participarea cu doar câteva ore înainte de începerea dezbaterii.

Astfel, dezbaterea finală a avut loc între trei candidați: Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi. Cei trei și-au expus viziunile politice, propunerile de colaborare guvernamentală și strategiile pentru obținerea majorității parlamentare necesare aplicării programelor lor.

Moderatorii au lansat o întrebare esențială pentru toți candidații: cu cine și-ar dori să colaboreze dacă ajung la Cotroceni, în contextul unui guvern ostil.

Elena Lasconi a răspuns că îl vede pe Ilie Bolojan drept opțiunea ideală pentru funcția de prim-ministru.

N-am să mint niciodată românii. Cred că pot găsi înțelegere pentru că există dialog și la PSD, PNL și UDMR. Există mai multe formule, dar nu am de gând să fac acum mai multe scenarii”, a declarat Lasconi.

„Cu Ilie Bolojan. Am văzut că am fost plagiată. Îl admir foarte mult și cu deficitul ăsta bugetar avem nevoie de un profesionist prim-ministru. La discuțiile pentru formarea guvernului, din decembrie, nu au vrut să ne arate bugetul.

Ea a adăugat că este deschisă dialogului cu partide precum PSD, PNL și UDMR, subliniind că nu dorește să avanseze scenarii premature.

În replică, Crin Antonescu a ironizat această preferință pentru Ilie Bolojan.

„Constat un fenomen pe care l-aș califica aproape de hărțuire. Hărțuirea domnului Bolojan. Unii îl aleargă, ca să spun așa, pe dl. Bolojan, problema e că dl. Bolojan mă preferă pe mine. Am glumit puțin. Dl. Bolojan a spus clar că e un fel de matrapazlâc, pentru că unii îi tot aruncă numele.

El a subliniat că, indiferent de numele viitorului premier, România va avea în mandatul său un guvern pro-european format din actuala majoritate.

Nicușor Dan a adus în discuție problemele economice și necesitatea unei guvernări eficiente.

„O completare la ce a spus dl. Antonescu. Stabilitate cu deficit de 9% și inflația… Asta nu e stabilitate. Ca să răspund la întrebare: sunt o persoană care poate lucra cu oricine, am dovedit la Primăria Capitalei.

Într-un drept la replică, Crin Antonescu l-a criticat pe Nicușor Dan pentru modul în care discută despre PNL și despre deficitul bugetar.

Discuția s-a tensionat suplimentar după intervenția lui Nicușor Dan, care l-a acuzat pe Crin Antonescu de fapte din trecut.

Crin Antonescu a răspuns imediat acuzațiilor, respingând orice implicare directă.

„Să discutăm. Da, am fost ministru al Sportului care nu am avut nicio relație cu oamenii amintiți. Dvs., ca procesoman calificat, să ne spuneți ce terenuri și cui am dat eu”, a spus Antonescu, menținând tonul ferm și solicitând dovezi clare pentru acuzațiile formulate.