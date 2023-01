Prezentatorul TV a vorbit despre apariția primelor cazuri de îmbolnăvire simultană cu gripă și cu Covid-19, pe care specialiștii au denumit-o Flurona.

Mircea Badea nu se teme de Flurona

„Mă plictisește de moarte Flurona. Nu cred că o să mă omoare Flurona, câta plictiseala. Se scorojesc pereții în casă. Eu va trebui să zugrăvesc pentru că s-au scorojit pereții de atâta discuție despre, totuși, până la urmă, o gripă.

Cred că fiecare face ce-l duce capul. Nu, nu am altă concluzie și în niciun caz nu doresc să mai reevaluez concluzia la care am ajuns după primul an de coronavirus.

Și concluzia mea personală este una singură: scapă cine poate și cum poate.

În rest, ăștia, salvatorii națiunii și cu salvatorii omenirii și-au dovedit totuși limitele competenței și ale alonjei cu privire la a salva omenirea. Așadar, în cele din urmă, scapă cine poate. Sigur, sigur nu mă omoară Flurona. Să nu mă omoare atacul cerebral sau plictiseala”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii „În fața națiunii” de la Antena 3.

Mircea Badea, despre filmul „Teambuilding”

Recent, acesta a vorbit și despre filmul „Teambuilding”, cea mai de succes comedie apărută recent.

„Mie nici nu mi-a trecut prin cap să mă uit la filmul Teambuilding. Toți oamenii care acum comentează au fost chitiți să se uite la pelicula din România. Am văzut că sunt unii viscerali – și într-o direcție, și în cealaltă. Eu nu o să mă uit la el pentru că viața este scurtă și am atât de multe alte lucruri de văzut încât să mă uit la filmul Teambuilding nu îmi dă prin cap. Și nici reacțiile din online despre el nu mă fac curios să mă uit.

Eu sunt gata să admit public, fără niciun fel de problemă și fără să mă uit, că este cel mai bun film făcut vreodată pe planetă. Care este cel mai bun film de pe planetă? Teambuilding. Iar dacă trebuie să zic că este cel mai prost, atunci zic că este cel mai prost. Accept cu bucurie ambele variante doar ca să scap de subiect pentru că nu mă interesează deloc. Sunt pur și simplu uluit care atâta lume din România se ceartă pe comedia asta”, a spus prezentatorul la Antena 3.