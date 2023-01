Prezentatorul și realizatorul TV Mircea Badea a povestit, în direct, la Antena 3 CNN, despre experiența pe care a avut-o într-un restaurant din new York după ce a venit nota de plată și a lăsat bacșiș. Așa cum se cuvine în România, realizatorul emisiunii „În gura presei” a lăsat un bacșiș de 10% după ce a luat masa. La scurt timp, ospătarul s-a întors și l-a întrebat dacă a fost totul în regulă fiindcă acolo bacșișul e de 20%.

În SUA bacșișul este de 20% din notă

„Am fost la New York la restaurantul Quality Meats. Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10% bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă. „A fost totul ok? V-a deranjat ceva?”, am fost întrebați. Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: „dar de ce întrebați?” Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20%. Noi am dat prea puțin, asta era ideea.”, a povestit Mircea Badea pentru sursa citată.

Începând cu 1 ianuarie 2023, bacșișul va fi trecut pe nota de plată

La restaurantele din țara noastră, în momentul de față, se lasă bacșiș aproximativ 10-15% din valoarea totală a notei. Însă aceasta este o regulă nescrisă, nu e general valabilă. Totuși, acest procent depinde de fiecare client în parte, de felul în care consideră că au fost serviți și de posibilitățile financiare ale fiecăruia.

Noul an a venit cu câteva schimbări în industria ospitalității. Începând cu noul an, atunci când mergem la restaurant, vom fi întrebați dacă vrem sau nu să lăsăm bacșiș. Potrivit unei legii intrate în vigoare din data de 1 ianuarie 2023, bacșișul va fi trecut pe nota de plată. Spre exemplu, în Centrul Vechi din București, mai multe restaurante s-au adaptat deja la noile reglementări.

Potrivit noilor reguli, cei care încasează bacșiș, dar nu îl trec pe bonul fiscal, riscă să primească amenzi de până la 4.000 de lei. Unii ospătari au declarat faptul că le este rușine să întrebe clienții dacă vor să lase și bacșiș. Aceștia, de regulă, duc nota și speră ca oamenii să observe singuri că pe bon au trecută și opțiunea de bacșiș.