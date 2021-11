Întâlnire importantă în Rusia. Ministrul moldovean de externe Nicu Popescu a fost prezent la o conferință de presa comuna cu omologul său rus Serghei Lavrov, iar în cadrul întrevederii avute, cei doi au vorbit despre „consolidarea dialogului politic – inclusiv la nivel inalt între cele doua țări”, intensificarea relatiilor economice și comerciale și ajungerea la finalizarea întelegerii legate de protecția socială a cetățenilor moldoveni care muncesc in Federația Rusă, precum și despre „reglementarea conflictului transnistrean”.

Mai exact, potrivit europalibera.org, ministrul moldoven a cerut retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării.

„În ceea ce priveşte prezenta Grupului Operativ de Trupe Ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, poziția noastră rămâne neschimbată: prezenta (aceasta) contravine statutului de neutralitate din Constituţia Moldovei și retragerea trupelor rusești rămâne o prioritate a politicii noastre externe”, a spus acesta.

În același timp, Nicu Popescu a mai amintit și de solicitarea Chișinăului privind reluarea procesului de retragere a trupelor rusești din regiunea transnistreană și distrugerea munițiilor stocate la depozitul de la Cobasna.

La rândul său, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a recunoscut discuțiile ”constructive” purtate cu omologul său rus. Totodată, el a mai precizat că a simțit ”o dorință din partea autorităților de a relua discuțiile în formatul 5+2”.

Adevărul despre presiunile Moscovei asupra R. Moldova

„Am avut o discuție constructivă cu domnul Nicolae Popescu. A fost o discuție bună. Noi ne-am exprimat voința pentru a continua cooperarea dintre țări în interesul cetățenilor lor. Am auzit confirmarea pentru menținerea relațiilor dintre statele noastre. Am auzit confirmarea de păstrare a „statalității” R. Moldova prevăzută de Constituția țării. Am vorbit despre piața bunurilor. Am simțit o dorință din partea autorităților de a relua discuțiile în formatul 5+2, lucru pe care îl salutăm”.

În același timp, Serghei Lavrov a ținut să respingă declarațiile recente făcute de un înalt reprezentat al Uniunii Europene despre presiunile pe care Rusia le-a făcut asupra Moldovei pe tema furnizării de gaze.

„Am notat că mai mulţi colegi ai noştri occidentali, inclusiv din ce în ce mai activul înalt reprezentant al Uniunii Europene, domnul Borrell, că atunci când au comentat aceste înţelegeri pozitive, din anumite motive au considerat potrivit și posibil să acuze Federaţia Rusă că ar fi făcut presiuni politice asupra Moldovei. Nu este adevărat. Acestea sunt încercări continue de a interpreta ceea ce se întâmplă în spațiul nostru comun într-un mod nepotrivit”, a spus șeful diplomației de la Moscova, folosind ocazia pentru a critica din nou Occidentul.

În cadrul aceleiași discuții, Nicu Popescu a mai spus și că s-a semnat un plan al consultărilor între ministerele de externe ale celor doua țări pentru perioada 2022-2023 și împreună cu gazda sa au salutat acordul încheiat între Moldova Gaz și Gazprom pentru livrarea de gaze Moldovei pentru următorii 5 ani.