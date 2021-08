Ministrul Mediului anunță că după ce a plătit luni întregi facturi de aproximati 100 de lei la electricitate, de curând, acesta a primit o factură de aproape 2.000 de lei.

Tanczos Barna susține că a schimbat prea târziu contractul cu furnizorul de energie electrică, iar noua sumă de zece ori mai mare pe care o are de plătit s-ar datora unei regularizări.

Totodată, el a mai adăugat că inclusiv soția sa a fost mirată de o factură atât de mare.

„Am schimbat prea târziu contractul sau furnizorul de energie electrică, drept urmare, vreun an de zile am primit facturi mici, de 100 de lei, de 120 de lei, după care am primit una de 1.900 de lei. De la 120 de lei pe un fel de pauşal probabil. Ştiu, pentru că eu am plătit factura.

Deci, a fost o regularizare. Am plătit pauşal în fiecare lună 120 de lei. S-a mirat soţia mea că factura este prea mică până a venit factura de corecţie de 1.900 de lei”, a spus Barna Tanczos, la Digi24, precizând că soţia sa între timp a schimbat contractul.

Scumpiri pe bandă rulantă în România

Amintim faptul că în România se constată o creștere accelerată a prețurilor la toate produsele, iar ministrul Mediului a constat și el acest lucru. Acesta susține că deși nu își face cumpărăturile din piață, scumpirile sunt evidente.

Totodată, peste 10 mii de români s-au plâns în primele șase luni ale anului catre Autoritatea de Reglementare în Energie de felul în care sunt tratați de marii furnizori de gaze și curent.

În același timp, odată cu venirea verii și trecerea la piața concurențială, problemele, dar și valoarea facturilor, au început să înregistreze creșteri fără precedent care se resimt în buzunarele românilor.

Deși Guvernul organizează săptămânal întâlniri în acest sens, nu au fost găsite încă soluții clare, consumatorii fiind cei mai afectați de această situație.