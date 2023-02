Invazia militară rusă împotriva Ucrainei a afectat, de asemenea, Africa, unde Moscova „încearcă să destabilizeze regiuni întregi”, potrivit ministrului german al Dezvoltării, Svenja Schulze, citată, joi, 23 februarie, de către DPA.

Germania are nevoie de partenerii şi aliaţi, inclusiv în Africa

„Acesta nu a fost doar un atac asupra Ucrainei, ci şi un atac asupra celor mai săraci din lume”, a spus Svenja Schulze, în prezent într-o vizită de cinci zile în Africa de Vest, la Abidjan, în Côte d’Ivoire.

„Valurile de şoc ale războiului, preţurile mari la alimente, îngrăşăminte şi energie au ajuns de asemenea în Africa de Vest şi în multe alte ţări din Sudul Global”, a mai declarat oficialul de la Berlin, înainte de marcarea unui an vineri (24 februarie) de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia.

În vremuri ca acestea, Germania are nevoie de partenerii şi aliaţi, inclusiv în Africa, a subliniat Schulze. „Rusia este de asemenea activă în Africa şi încearcă să destabilizeze regiuni întregi”, consideră ministrul german.

Germania își propune să promoveze condiţii mai bune de lucru şi practici care să afecteze mai puţin mediul înconjurător

În timp ce Germania sprijină pe cât de mult posibil Ucraina, autoritățile de la Berlin nu a uitat de „restul lumii şi nu am redus sprijinul pentru naţiunile cele mai sărace, ci l-am extins”, a explicat ea. „Căutăm să întărim şi să stabilizăm societăţile prin programele noastre de dezvoltare”, a adăugat ea.

În timpul vizitei lor de cinci zile în Africa de Vest, Svenja Schulze şi ministrul german al Muncii, Hubertus Heil, vor să promoveze condiţii mai bune de lucru şi practici care să afecteze mai puţin mediul înconjurător.

După ce au petrecut două zile în Ghana, unde au vizitat printre altele una dintre cele mai mari pieţe de haine second-hand din lume, cei doi miniştri de la Berlin se vor afla în Côte d’Ivoire până vineri (24 februarie) şi unde plănuiesc să viziteze o plantaţie de cacao.

Rusia ar avea un plan de destabilizare al Republicii Moldova

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat, pentru presa română, că Moscova își dorește o guvernare pro rusă la Chișinău, iar în ultima perioadă au existat mai multe tentative ostile în acest sens. Șefa statului a explicat de ce a vorbit clar și răspicat despre planurile Moscovei de a submina guvernarea pro-europeană de la Chișinău.

„Nu este o noutate că Moscovei nu-i convine guvernarea de la Chișinău. Moscova își dorește o guvernare pro rusă la Chișinău. Și de la începutul războiului în Ucraina în adresa țării noastre au răsunat multe amenințări de la diferiți reprezentanți ai puterii de la Moscova. Acum câteva zile l-am auzit cu toții pe ministrul Lavrov și amenințările pe care le-a făcut în adresa Republicii Moldova. Acest plan nu este o noutate.

Noi am văzut încercări în toamna anului trecut, încercări de a provoca proteste violente şi de a forța guvernul de la Chișinău, guvernarea să intre în negocieri pentru declanșarea alegerilor anticipate. Doar că aceste planuri nu au reușit în toamnă. Atunci s-a mizat pe criza energetică, s-a mizat pe faptul că Republica Moldova nu se va descurca, nu va avea suficiente volume de gaze, nu va avea suficienți bani ca să cumpere electricitate în altă parte decât unde cumpăram până acum. Guvernul s-a descurcat, am trecut aproape, am trecut de această iarnă, inclusiv datorită sprijinului din România și din partea altor țări prietene. Și acum vedem o nouă încercare”, a explicat șefa statului de la Chișinău.