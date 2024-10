Vladimir Putin face noi operațiuni secrete. Pe fondul conflictului militar prelungit dintre Rusia și Ucraina, care se apropie de 1.000 de zile, Moscova a intensificat operațiunile secrete în Europa, în paralel cu războiul deschis.

Bruno Kahl, șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND), a emis recent un avertisment grav, menționând că președintele rus Vladimir Putin desfășoară activități la un nivel fără precedent. Kahl subliniază că Rusia se pregătește pentru o posibilă confruntare militară directă cu NATO.

În cadrul unei audieri parlamentare la Berlin, șefii serviciilor de informații germane au descris amploarea spionajului rus și pregătirile militare ale Kremlinului.

Kahl a atras atenția asupra disponibilității Moscovei de a recurge la tactici hibride, menționând că acestea sunt folosite pentru a destabiliza Europa și a diviza Occidentul.

Scopul Kremlinului, a precizat oficialul german, este de a împiedica capacitatea Europei de a se apăra în timp ce Putin întărește armata rusă pentru un posibil atac.

Kremlinul cheltuiește masiv pentru consolidarea capacităților sale militare, în special în direcția strategică vestică, pe flancul estic al NATO.

Kahl a explicat că obiectivul final al președintelui rus este de a „împinge SUA din Europa” și de a restabili granițele NATO la situația de la sfârșitul anilor 1990.

Acest lucru ar plasa Europa sub influența directă a Rusiei, transformând continentul într-o zonă tampon între SUA și Rusia.

Prin acest demers, Putin urmărește să creeze o „nouă ordine mondială” în care Rusia joacă un rol central.

De asemenea, Thomas Haldewang, șeful Biroului Federal pentru Protecția Constituției din Germania, a confirmat intensificarea activităților de spionaj și sabotaj rus în Germania.

Agențiile de informații au observat o creștere atât cantitativă, cât și calitativă a operațiunilor secrete, inclusiv acțiuni periculoase care pun vieți umane în pericol.

Haldewang a subliniat agresivitatea crescută a serviciilor ruse, care nu se sfiesc să recurgă la măsuri extreme pentru a-și atinge obiectivele.

🇩🇪 Germany’s spy chief Bruno Kahl Monday warned of an increasing Russian threat and said that Vladimir #Putin might not stop at #Ukraine.

„The Russian armed forces will probably be in a position […] to launch an attack against NATO by the end of this decade,” said Kahl 👇 pic.twitter.com/3Es48yXozB

— FRANCE 24 English (@France24_en) October 15, 2024