Kremlinul este gata să apese butonul nuclear?! Rusia a început să-și desfășoare lansatoarele nucleare mobile pe traseele de patrulare ale armatei. Armata Rusiei verifică echipamentele pentru a fi gata pentru misiuni pe terenul de luptă pe termen lung. Presa rusă a difuzat un videoclip în care apar lansatoare pentru racheta balistică intercontinentală Yars, care sunt aduse în Novosibirsk, Siberia. În videoclip, se observă cum aceste arme sunt scoase dintr-un depozit și transportate pe un drum.

#BREAKING #WW3 Info: The Yars ICBM missile complex, capable of carrying ☢️ nuclear weapons, was put on combat duty in Novosibirsk, #Russia, – rosZMI

🚀can hit targets on distance of up to 11,000 km, and has an explosive power of ≈ one million tons. pic.twitter.com/Q7cIoeDVUn

— AsgardIntel (@AsgardIntel) October 7, 2024