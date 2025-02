Depogaz are mai multe planuri de investiții pentru depozitarea gazelor

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a spus că Depogaz are mai multe planuri de investiții pentru depozitarea gazelor, iar acestea sunt planificate între 2027 și 2032. Totuși, el a subliniat că trebuie investiți bani și în extracția gazelor.

El a explicat că Depogaz a făcut deja unele investiții, inclusiv la Bilciurești, și are planuri și pentru alte locații, precum Ghercești, Bălăceanca, Fălticeni și chiar un depozit nou. În prezent, România are o capacitate de depozitare de 33,8 TWh pe ciclu. Dintre toate proiectele, Bilciurești are cele mai mari șanse să își mărească capacitatea. La sfârșitul anului trecut, ar fi trebuit să fie atribuit contractul de lucrări pentru acest proiect, iar Depogaz a obținut și finanțare europeană.

Oficialul român a mai spus că România nu are doar problema depozitării, ci și a extracției gazelor. Deși depozitele sunt pline și țara îndeplinește obiectivele europene, există dificultăți în scoaterea gazelor într-un ritm suficient de rapid. El a dat exemplul depozitului de la Sărmășel, care poate extrage maximum 4 milioane de metri cubi de gaz pe zi. Din această cauză, România nu poate folosi la timp toate rezervele pe care le are.