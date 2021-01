Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, s-a vaccinat și el anti-covid, însă gestul făcut în timpul vaccinării a șocat pe toată lumea. Deși cei mai mulți demnitari au venit fie în tricou, fie într-un maiou pentru ca procesul de vaccinare să fie unul simplu, ministrul Educației a ales să poarte o cămașă.

Mai mult de atât, ministrul nu a vrut nici să o dea jos, așa că a preferat să taie o bucată din ea pentru a putea fi vaccinat.

Explicația dată de ministrul Educației

Ministrul nu a scăpat de întrebări după această întâmplare. Întrebat de ce a purtat ”o cămaşă specială cu buzunărel acolo pentru locul unde se face vaccinul”, Sorin Cîmpeanu a dat un răspuns total neașteptat.

„Aş vrea să vă spun că am participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU, ocazie cu care am fost în peste 70 de ţări mai altfel care au necesitat vaccinări specifice pentru zonele respective, ocazie cu care, sigur că da, am reuşit să fiu pregătit”, a spus Cîmpeanu.

Întrebat dacă i-ar propune lui Valeriu Gheorghiță să achiziționeze astfel de cămăși pentru personalul medical, ministrul Educației a preferat să schimbe subiectul.

„Sunt atât de multe problemele din educaţie încât prefer să mă cantonez strict în domeniul educaţiei”, a adăugat el.

Ministrul Justiției s-a vaccinat și el astăzi

Pe lângă Sorin Cîmpeanu, mai mulți membri ai Guvernului s-au vaccinat anti-covid miercuri dimineață. Este vorba despre vicepremierii Kelemen Hunor şi Dan Barna, precum şi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, şi cel al Finanţelor, Alexandru Nazare.

De menționat este faptul că, ulterior au primit prima doză de vaccin şi ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, şi ministrul Justiţiei, Stelian Ion. Cei şase membri ai Guvernului s-au imunizat la centrul de vaccinare de la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a ținut să le transmită un mesaj românilor, imediat după ce s-a vaccinat anti-covid. Acesta susține că vaccinarea este singura metodă prin care se poate pune capăt pandemiei cu noul coronavirus. Totodată, el a subliniat faptul că vaccinul este sigur și esențial pentru a-i ține în siguranță pe cei apropiați.

“M-am vaccinat pentru că sunt convins că doar în acest fel putem să punem capăt acestei pandemii şi de aceea sunt convins că acest vaccin este unul sigur, care mă poate ajuta atât pe mine şi prin gestul meu sunt convins că pot ajuta pe toţi ceilalţi de lângă mine. Sunt convins că în acest fel putem să ne protejăm familia, prietenii şi pe toţi cei cu care interacţionăm.

De asemenea, cred că este un demers de etică pentru a respecta efortul care s-a făcut de către toate instituţiile statului implicate în lupta cu această pandemie”, a mai spus Ciucă.