Reprezentanţii PATROMIL au prezentat o serie de noi tehnologii şi soluţii inovative dezvoltate de membrii asociaţiei. Apoi, a urmat o discuţie aplicată.

Astfel, membrii PATROMIL au subliniat că îşi doresc o intensificare a dialogului dintre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) şi Ministerul Apărării Naţionale, în vederea realizării dezvoltării şi susţinerii capabilităţilor naţionale militare, în contextul în care cheltuielile de apărare reprezintă 2,5% din PIB.

Ministrul Ştefan-Radu Oprea a prezentat obiectivele Guvernului şi ale mandatului său şi a subliniat că patronatele din industria naţională de apărare trebuie să devină un partener real al decidentului guvernamental, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei.

„În noul context geopolitic este necesară creşterea rezilienţei industriei de apărare”, a declarat ministrul Ştefan-Radu Oprea.

Ministrul a salutat dialogul constructiv cu membrii PATROMIL

De asemenea, reprezentanţii PATROMIL şi-au manifestat dorinţa de a sprijini MEAT şi de a media dialogul cu instituţiile din FSNA (n.r. – forţele sistemului naţional de apărare) şi operatorii economici privaţi din industria de apărare şi a propus stabilirea unor evenimente periodice, atât pentru dezbaterea subiectelor de interes cât şi pentru identificarea unor oportunităţi de colaborare.

Ştefan-Radu Oprea a salutat dialogul constructiv cu membrii PATROMIL şi a asigurat că MEAT va fi în continuare un partener implicat şi activ pentru dezvoltarea industriei de apărare româneşti, conform informațiilor transmise de Ministerului Economiei.

Amintim că România ar putea creşte din nou bugetul Ministerului Apărării Naţionale în următorii ani, după majorarea la 2,5% din PIB din acest an, potrivit informațiilor transmise anterior de Klaus Iohannis, cu ocazia summit-ului NATO de la Vilnius.

Președintele a spus că rezultatele creşterii procentului din PIB al României pentru apărare la 2% începând cu 2016 se văd deja, în extinderea infrastructurii din bazele de relevanţă NATO, îmbunătăţirea dotărilor şi pregătirea cadrelor.

Majorarea cu aproximativ 50% a bugetului Ministerului Apărării, la aproape 39 miliarde de lei (peste 7,8 mld euro) va fi menţinută şi chiar crescută, a spus el. Din totalul sumei, aproape 40% merg la investiţii.

„Începând din acest an am trecut la 2,5% din PIB și așa vom rămâne, ba este, chiar este posibil să creștem în următorii ani. Această chestiune cu alocarea de resurse este una foarte discutată în cadrul NATO și la ultima întrevedere, care a fost informală, am discutat pe larg această chestiune”, a declarat Klaus Iohannis.