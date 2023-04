Ministrul chinez al Apărării, Li Shangfu, vrea să consolideze cooperarea cu Moscova, „să promoveze cooperarea militară şi tehnică şi comerţul militar între Rusia şi China” şi ”să le ridice la un nou nivel”.

Ministrul chinez al Apărării, care se află într-o vizită la Moscova, şi-a afişat marţi ”hotărârea” de a consolida cooperarea cu armata rusă, potrivit agenţiilor ruse de presă, relatează AFP.

Această vizită la Moscova are scopul „să demonstreze lumii exterioare” ”hotărârea fermă de consolidare a cooperării strategice între forţele armatei chineze şi ruse”, a anunţat Li Shangfu.

El face aceste declaraţii în contextul unei confruntări cu Occidentul şi al Războiului rus în Ucraina. Ministrul chinez se angajează ”să promoveze cooperarea militară şi tehnică şi comerţul militar între Rusia şi China” şi ”să le ridice la un nou nivel”.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, care l-a primit marţi pe omologul său chinez, a îndemnat, la rândul său, la dezvoltarea acestor relaţii ”prin oferirea reciprocă a unei susţineri puternice, inclusiv în ceea ce priveşte problemele de securitate naţională”.

”Este important ca ţările noastre să aibă aceeaşi evaluare a sensului transformării în curs a peisajului geopolitic mondial”, a subliniat el.

Aceasta este prima vizită în străinătate a lui Li Shangfu de la numirea în post.

Ministrul chinez a anunţat duminică, într-o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin, că a ales Rusia pentru a ”pune accentul asupra naturii speciale a importanţei strategice a relaţiilor noastre bilaterale”.

”Avem legături foarte puternice, care depăşesc alianţele militaro-politice din epoca Războiului Rece”, a declarat el la această întâlnire.

