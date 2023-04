O nouă etapă în relațiile China – Coreea de Nord

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis dictatorului nord-coreean Kim Jong Un că doreşte să treacă la „etapa superioară” a cooperării ţărilor lor, scrie marţi presa de stat de la Phenian. Acest mesaj de susţinere intervine în contextul în care Coreea de Nord şi-a multiplicat, în ultimele luni, testele de armament, condamnate de către Statele Unite şi Japonia, Coreea de Sud şi Occidentul, aliaţii lor.

„Prietenia tradiţională” dintre China şi Coreea de Nord „rezistă de mult timp provocărilor schimbărilor situaţiei internaţionale”, îi transmite Xi Jinping lui Kim Jong Un în acest mesaj, citat de agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA.

„Nu voi înceta să acţionez pentru a trece la etapa superioară a prieteniei şi cooperării între cele două părţi”, adaugă preşedintele chinez. El subliniază că realităţile internaționale în lume şi în Asia „se schimbă în mod serios şi în mod complicat”.

KCNA a publicat acest mesaj cu puţin înainte de publicarea unei „Declaraţii Comune” a miniştrilor de Externe din Grupul Celor Şapte (G7), în care condamnă testele de armament ale Coreei de Nord şi cer ca Phenianul să se abţină de la orice nou test nuclear sau tir de rachetă balistică, ameninţând cu un „răspuns internaţional rapid, unit şi robust”.

De asemenea, a venit în contextul în care tensiunile din peninsula coreeană continuă să crească.

Un nou test cu o rachetă balistică efectuat de Phenian

Vineri, Coreea de Nord a lansat ceea ce se crede a fi o nouă rachetă balistică intercontinentală cu combustibil solid, al 11-lea său test de rachetă de până acum în acest an, ceea ce a determinat Japonia să dea alarma în insula Hokkaido, situată în nordul țării, pentru a-și îndemna locuitorii să se adăpostească.

Unii observatori au declarat că ultimul test ar putea permite Phenianului să lanseze rachete care ar putea lovi ținte aflate la o distanță foarte mare, precum cea a Statelor Unite continentale.

SUA, Japonia și Coreea de Sud au convenit săptămâna trecută să organizeze exerciții regulate de apărare antirachetă și antisubmarin pentru a contracara amenințarea din partea Coreei de Nord, în timp ce luni a avut loc un exercițiu naval tripartit cu rachete în apele internaționale dintre Coreea de Sud și Japonia.

Luni a început, de asemenea, un exercițiu aerian comun de zece zile între Coreea de Sud și SUA, un exercițiu ce are loc de două ori pe an și are menirea de a spori interoperabilitatea dintre forțele aeriene ale celor două țări.