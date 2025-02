Platforma de tranzacționare de criptomonede Bybit a fost ținta unui atac cibernetic devastator, care a dus la pierderi în valoare de 1,5 miliarde de dolari în criptomonede, stabilind astfel un nou record pentru cel mai mare jaf din istoria industriei cripto.

Hackerii au reușit să compromită chiar portofelul rece al platformei, un sistem de stocare offline proiectat pentru a asigura o protecție maximă împotriva atacurilor cibernetice. Fondurile furate, în mare parte în ether, au fost transferate rapid în diverse portofele și lichidate prin multiple platforme de schimb, făcându-le aproape imposibil de urmărit.

Ben Zhou, CEO-ul Bybit, a reacționat rapid și a postat un mesaj pe platforma X (fosta Twitter), asigurând utilizatorii că toate celelalte portofele reci sunt în siguranță și că retragerile continuă să se efectueze normal.

Bybit Hot wallet, Warm wallet and all other cold wallets are fine. The only cold wallet that was hacked was ETH cold wallet. ALL withdraws are NORMAL.

— Ben Zhou (@benbybit) February 21, 2025