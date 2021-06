Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, are o avere de invidiat! Ce mașină conduce

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, are o avere de invidiat! Este proprietarul a două autoturisme, a unei case de locuit cu o suprafață considerabilă și a două terenuri intravilane. În plus, Ciucă are investiți sute de mii de lei în instrumente de acumulare de pe piața de capital.