Secretarul de Stat al Ministerului Transporturilor Ionel Scrioşteanu s-a arătat convins că autorităţile române vor primi, într-un final, acordul părţii ucrainene privind integralitatea măsurătorilor şi pe canalul Bîstroe şi pe restul de canal Chilia.

În ceea ce privește motivele emiterii doar a unui acord parţial pentru măsurători pe Chilia, el explică următoarele: „Motivele ţin de siguranţă şi vin din partea Ministerului Apărării din Ucraina, pentru că, şi aceasta a fost justificarea încă de la început, pe acest canal Bîstroe au fost câteva incidente cu mine care au afectat nave civile”.

A fost obținut avizul pentru braţul Chilia

„Este un pas foarte, foarte important că începem măsurătorile pe Chilia, pentru că este braţul principal din acea zonă. Or Bâstroe fără Chilia nu are niciun efect, din punct de vedere al circulaţiei navelor. Este foarte important că noi mâine intrăm pe teritoriul ucrainean, să începem măsurătorile, bineînţeles cu asistenţă din partea ucraineană. Practic, dialogul nostru continuă şi are efecte pozitive în ceea ce priveşte lămurirea acestei situaţii care a generat controverse”, a afirmat oficialul.

Ionel Scrioşteanu a explicat că discuţiile continuă pe restul de câţiva kilometri, la confluenţa dintre Bîstroe şi braţul Chilia, dar „peste 90% din ceea ce înseamnă braţul Chilia, între kilometrul 22 şi kilometrul 116, vor fi măsuraţi în câteva zile, în perioada următoare”.

„Continuăm discuţiile şi aşa cum am reuşit să obţinem acest aviz pe braţul Chilia, (…) sunt sigur că vom obţine într-un final avizul, pentru că avem aceeaşi poziţie cu Comisia Europeană, cu privire la integralitatea măsurătorilor şi pe canalul Bâstroe şi pe restul de canal Chilia, în aşa fel încât să avem imaginea completă şi clară a ceea ce avem de discutat, post interpretarea rezultatelor. Eu cred că până pe 27, când ne-am propus să închidem partea de măsurători, vom măsura şi canalul Bâstroe şi restul de Chilia, pentru că acolo durează o zi, o zi şi jumătate în totalitate, cu dispozitivele şi echipajele pe care le-am deplasat în teren”, a transmis Secretarul de Stat.

Ucrainenii au dat un acord parțial

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), anunţă că ucrainenii au dat un „acord parţial” pentru începerea măsurătorilor pe braţul Chilia (partea ucraineană), începând cu data de 17 martie, însă doar de la kilometrul 22, nu de la kilometrul 11, cum solicitase partea română. „Insistăm ca flota de nave specializate a României să primească acces şi pe celelalte sectoare ale braţului Chilia (între km 11 şi km 22), dar şi pe canalul Bîstroe”, arată el.