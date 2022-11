Ministerul Energiei: Embargoul impus de UE asupra țițeiului rusesc nu va duce la un deficit de carburanți pe piața din România

Secretarul de stat în Ministerul Energie a explicat în conferința „Energia este puterea noastră. Să fim responsabili!”, organizată de InvesTenergy, că autoritățile caută alternative pentru a asigura necesarul de consum.

Totodată, căutarea alternativelor se desfăşoară alături de celelalte state europene, în contextul în care România este parte a Uniunii Europene, dar și activă în toate dezbaterile, comunicările și măsurile pe care UE le implementează, a subliniat Dan Drăgan.

„România este parte a Uniunii Europene şi suntem activi în toate dezbaterile şi comunicările şi toate măsurile pe care UE le implementează. Prin aceste măsuri, nu ne dorim să afectăm piaţa din România şi întotdeauna căutăm alternative la aceste probleme, care sunt cauzate în cea mai mare parte de invazia Rusiei în Ucraina.

Cu siguranţă căutăm alternative care să ne asigure necesarul de consum şi căutarea acestor alternative se desfăşoară alături de celelalte state europene”, a declarat Dan Drăgan, în conferinţa „Energia este puterea noastră. Să fim responsabili!”, organizată de InvesTenergy.

Discuţiile cu privire la plafonarea țițeiului rusesc nu au fost finalizate

Mai apoi, oficialul a fost întrebat dacă Ministerul Energiei a discutat cu Lukoil şi dacă au fost găsite soluţii pentru ca rafinăria să nu se închidă, ceea ce ar duce la o lipsă de carburanţi pe piaţa din România.

„Întotdeauna există mesaje care sunt provocatoare, caută lucruri care să atragă atenţia, acelaşi lucru se discuta şi la începutul acestui an. După cum am observat, nu am avut o întrerupere a furnizării de combustibili în România şi cred că nici în perioada următoare nu există un asemenea risc major”, a răspuns Dan Drăgan.

În ceea ce priveşte intenţia UE de a plafona preţul ţiţeiului rusesc venit prin conducte, acesta a precizat că discuţiile în acest sens nu au fost finalizate.

„Vă pot spune că există discuţii, chiar la ultima reuniune a Consiliului miniştrilor energiei au existat discuţii în acest sens şi va exista un nou Consiliu la începutul lunii decembrie. Toate statele transmit şi colaborează pentru găsirea unei soluţii, unei alternative, care să ofere predictibilitate şi să nu creeze panică sau întreruperi în furnizarea de combustibil pentru piaţa europeană”, a conchis Dan Drăgan.