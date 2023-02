În primele zile ale lunii februarie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a încasat în contul deschis în Banca Națională a României o suma de 531 milioane de euro, precizează instituția.

Ministerul Agriculturii a primit peste 1,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene în anul 2023

Așadar, suma reprezintă rambursarea de la Comisia Europeană a cheltuielilor realizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în luna decembrie a anului trecut pentru acordarea plăților directe fermierilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

În total, suma provenită din fondurilor europene intrată în conturile MADR de la începutul anului 2023 este de 1,564 miliarde de euro. Tot aici, se include și rambursarea Comisiei Europene din data de 5 ianuarie 2023.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, despre prețul la alimente

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a precizat că a vizitat mai multe piețe, constatând că există oferte care asigură nevoia de hrană a românilor. Ministrul Petre Daea a mai spus că prețurile sunt corecte față de fermieri și față de cei care lucrează în zootehnie.

De asemenea, Petre Daea a mai spus, la Prima News, că urmează o stagnare și o scădere a prețurilor. Aceasta nu va fi esențială și se va produce treptat.

„Ne aşteptăm la o stagnare şi o scădere a preţurilor, nu esenţială, dar încet, încet, aţi văzut şi dumneavoastră piaţa s-a liniştit datorită celor două aspecte obiective ale pieţei. Pe de o parte, la o ofertă constantă pe care am avut-o şi din acest punct de vedere trebuie felicitaţi de fermierii români care într-un an agricol greu, foarte dificil, un an cu mari probleme din punct de vedere al climei, au putut să obţină prin munca lor rezultate de producţie care i-au conferit României posibilitatea să aibă cantitatea de cereale necesare.

Practic să aprovizioneze ţara cu principalele produse agroalimentare. Pe de altă parte, iată că şi legumicultorii, prin programele speciale care au fost instituite şi păstrate de-a lungul vremii, cu subvenţii de la bugetul statului au putut oferi pe piaţă legume tot timpul.”, a precizat Ministrul Agriculturii, Petre Daea.