Mai exact, Miklos Zoltan susține că în 2021, România are nevoie de un buget al redresării. Totodată, acesta a subliniat faptul că acest an trebuie să fie un an al reformelor pentru țara noastră care să pună bazele financiare și să creeze stabilitate pe termen lung.

“Anul 2020 a întâmpinat probleme atât din punct de vedere sanitar, cât si economic. Astfel, 2021 trebuie să fie un an al reformelor care pune bazele financiare şi creează stabilitate pe termen lung pentru România, motiv pentru care avem nevoie de un buget de stat care să ţină cont de toate acestea.

În 2021 România are nevoie de un buget al redresării României” – a declarat deputatul UDMR, Miklos Zoltan, membru în comisia de buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor în cadrul plenului din data de 22 februarie, unde a fost prezent şi prim-ministrul României.

Bugetul din 2021, un buget de criză

Totodată, în cadrul aceleiași declarații, deputatul UDMR din judeţul Covasna a subliniat faptul că bugetul din anul 2021 va fi un buget de criză, după o pandemie nemaiîntâlnită, care va conţine şi deficitul anilor precedenţi.

Acesta a mai adăugat că spre deosebire de bugetul din anul 2019, noul buget va acorda prioritate investițiilor în infrastructură și de asemenea va aduce măsuri fiscale mult mai transparente decât în anii precedenți.

“Bugetul din anul 2019 a depăşit deficitul de 3%, crescând în 2020 în urma pandemiei. Astfel, în 2021, ţara are nevoie de un buget care să acorde prioritate investiţiilor în infrastructură, şi să introducă măsuri fiscale mai clare şi mai transparente”, a mai spus Miklos Zoltan.

De menționat este faptul că, bugetul de stat pentru 2021 urmează să ajungă masa parlamentului în această săptămână. Totodată, conform preconizărilor, acesta urmează să fie votat de parlament săptămâna viitoare după lucrările din comisiei de specialitate.