Doliu în România! Mihnea Vasiliu s-a stins din viață

Doliu în România! Mihnea Vasiliu, fostul manager al Ringier România, care deține publicația „Libertatea”, s-a stins din viață miercuri, 26 iulie 2023, într-un hotel din București. Poliția Română a deschis deja un dosar de moarte suspectă, iar procurorii fac cercetări la fața locului. Dosarul său a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri.

Mihnea Vasiliu a decedat, miercuri, la Hotelul Ramada din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, i s-ar fi făcut rău în fața recepției hotelului. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe și echipe de polițiști.

Decesul său vine la scurt timp după ce el ar fi decis să se retragă din activitatea sa. Oficial, era vorba despre „o despărțire amiabilă” cu Ringier România, Mihnea Vasiliu transmițând că dorește să exploreze „noi oportunități”, Ringier România fiind „recunoscător” acestuia pentru întreaga activitate desfășurată.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului”, zicea el la acea vreme, conform „Pagina de media”.

„S-a terrminat “auditul independent” la Ringier. Ieri s-au felicitat intre ei ce bine si profesionist lucreaza toti. Azi l-au dat afara pe directorul general. De ce oare? Nu s-a intamplat nimic. Doar li s-a sinucis un om. Si s-au uitat patronii elvetieni prin situatiile financiare. Asa ca au pus un sef nou, de la site-ul de imobiliare.

Intre timp, nava-amiral Libertatea ofera cititorilor fanatici aragaze si masini de tocat carne. In acelasi timp, coordonatorul editorial al fetei de la pagina 5, seful mamutilor radioactivi si cioclul lui Condrea, sfinxul Tolontan, aspirant secret la Pulitzer, scrie siropuri despre deontolgie”, a scris, zilele trecute, celebrul prezentator TV Victor Ciutacu pe pagina sa de Facebook, după ce a aflat de „despărțirea amiabilă” dintre Mihnea Vasiliu și Ringier România.

Despre Mihnea Vasiliu

Mihnea Vasiliu are o experienţă de peste 30 de ani în managementul de media. El și-a început cariera în anul 1992, ca CEO al Media Pro România, grup care îngloba operaţiunile de publishing, tipografie, cinema, producţie TV şi distribuţie. Timp de 14 ani la rând, a fost în fruntea companiei fondată de omul de afaceri Adrian Sârbu.

În anul 2007, el s-a alăturat grupului „Realitatea Caţavencu” (Realitatea TV, Academia Caţavencu, Radio Guerrila, The Money Channel, agenţia de presă NewsIn, Business Standar, Cotidianul şi Romantica), deținând funcția de director adjunct. Mihnea Vasiliu a făcut parte din echipa de management al Realitatea Caţavencu timp de patru ani, până s-a alăturat Ringier România, în calitate de general manager.