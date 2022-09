Mihai Găvan, la Forumul Top Angajatori: Doar 25% din job-uri se pretează la ceea ce vor oamenii (VIDEO)

Mihai Găvan, Global Strategic Alliances Director Total Soft, a explicat în cadrul evenimentului organizat de revista Capital că politica statului de a nu taxa zona de IT a fost una favorabilă pentru industrie și nu numai.

„În cursele de cai este mai important capitalul uman decât calul care concurează. Indiferent de industrie, dacă managementul companiei nu este la curent și nu este specializat, angajatul poate să fie cel mai bun, degeaba. Nu va putea să evolueze sau să se perfecționeze. Cererea companiilor în prezent este mult peste oferta din piață. (…) S-a făcut un studiu la nivel global că doar 25% din job-uri se pretează la ceea ce vor oamenii.

Revenind la ceea ce înseamnă IT și ce poate face statul în acest domeniu. Dacă ne uităm pe termen lung statul a avut un impact destul de bun. Dacă mă întrebați pe mine, politica statului de a nu taxa zona de IT a fost una favorabilă. Nu cred că poate interveni statul la nivelul școlarizării, deoarece este un proces complicat. La IT, tehnologia în care se dezvoltă este perisabilă, se consumă foarte rapid. Atunci este foarte greu ca stat să reușești să poți să interveni”, a declarat Mihai Găvan la Forumul Top Angajatori.

Pot fi realizate școli pentru oamenii care doresc să intra în zona de IT

De asemenea, acesta a susținut că pot fi realizate școli pentru oamenii care doresc să intra în zona de IT.

„Avem tendința de a aștepta statul să vină pe un cal alb și să schimbe. Eu mă gândesc ce aș putea face eu în această zonă. Toate companiile au programe de formare. Am putea să facem noi niște școli, să luam top 100 companii din IT și să facem școli pentru oamenii ce doresc să intre în zona de IT. În prezent studenții care ies de pe băncile facultății nu au cunoștințe actualizate. Nu e ok să înveți baza programării timp de 4 ani”, a completat Mihai Găvan.

Mai apoi, specialistul a discutat împreună cu ceilalți 5 speakeri ai panelului despre rentabilitatea forței de muncă și despre tehnologia blockchain.

„Blockchain-ul este o tehnologie apărută în anii 90. Abia acum de curând cu zona de cripto a fost făcută populară. Nu mă așteptam ca cineva să vină și să-mi ceară salariul într-o criptomonedă. Ceea ce nu ne dăm seama este că tehnologia de tip blockchain este printre noi, iar valul pe care îl va crea nu va mai putea fi oprit”, a conchis Mihai Găvan.