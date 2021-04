Lovitură pentru Cîțu. Unde se situează actualul premier, în ochii românilor?

Sondajul este condus detașat de Victor Ponta, premier în perioada 2012 – 2015, conform informațiilor transmise de către Mihai Gâdea la Antena 3.

În continuare, acesta a subliniat că sub Victor Ponta se află Dacian Cioloș, premier în perioada 2015 – 2017. Următorul prezentat este Florin Cîțu. Actualul premier se află în sondaje sub Ludovic Orban și la foarte mică distanță de Viorica Dăncilă, conform informațiilor transmise de Mihai Gâdea.

„Cât de tare să fie Florin Cîțu să fie chiar și sub Ludovic Orban? Și auzeați foarte multe lucruri urâte despre doamna Dăncilă, dar sunt în aceeași zonă de percepție”, a completat acesta.

„Au mari probleme și la trei luni de la preluarea guvernării, așa înțelege România ceea ce se întâmplă acum. De regulă, oamenii au percepțiile pe care le au, așa arată sondajul în momentul de față și arată foarte rău.

În momentul acesta, cred că ceea ce e cel mai important, e să înțelegem momentul în care ne aflăm, un moment complicat, pentru că dacă într-o pandemie, într-un moment de dificultate sanitară, tu ai o încredere atât de slăbită, atunci lucrurile sunt complicate”, a conchis Mihai Gândea.

Planul lui Florin Cîțu pentru oprirea pandemiei

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat dacă sunt discuţii privitoare la modificarea orei de închidere a magazinelor pe timpul week-end-ului sau în zonele cu peste 7,5 la mie în fiecare zi. Acesta a precizat că în acest moment nu sunt avute în vedere astfel de acţiuni, însă nu poate fi vorba nici despre o relaxare a măsurilor deocamdată.

„Nu în acest moment. Vrem să vedem rezultatele acestor măsuri pe care le-am luat. Am ajuns la peste 100 decese în fiecare zi legate de coronavirus. Situaţia în ATI e complicată, am ajuns la peste 1.400 de persoane în ATI, cel mai mare număr de la începutul pandemiei până acum. Mă uit din nou pe cifre – peste 6.000 de persoane zilnic.

E complicat să vorbim acum de o relaxare, dar singurul mod prin care putem avea relaxare e să putem să discutăm de o campanie de vaccinare de succes. Bineînţeles toţi ne uităm la ce vom face în această vară. Am fost primul care am spus, după întâlnirea cu organizatorii de evenimente de exemplu, când am discutat despre PNRR.

Am avut o discuţie şi am spus – da, sunt de acord să găsim soluţii în vară cândva, după ce avem un anumit număr de persoane vaccinate ca să putem să redeschidem. Toţi vrem să redeschidem economia, eu sunt primul care vrea să redeschidă economia.

Nu vorbim doar despre evenimente, vorbim de toată economia, dar pentru asta ne trebuie o campanie de vaccinare de succes”, a spus Florin Cîţu, după cum transmite news.ro

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin