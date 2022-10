Mihai Bobonete se poate lăuda nu numai cu cariera sa impresionantă, dar și cu faptul că are o familie fericită. Este împreună cu soția sa încă din adolescență, dar recent a anunțat-o că divorțează. Actorul a mărturisit în cadrul unui podcast pe Youtube ce l-a făcut să spună acest lucru, dar și care a fost reacția soției sale, Cătălina.

A ratat criza de 40 de ani

În cadrul unui podcast pe Youtube, în timpul unei discuții cu chef Sorin Bontea, Mihai Bobonete a spus că face parte din generația care din cauza pandemiei, a ratat criza de 40 de ani. Comediantul i-a spus într-o dimineață că vrea să divorțeze. Cătălina i-a spus că nu are cum, fiindcă din cauza pandemiei, nu poate să meargă să facă actele. Bineînțeles că totul a fost o glumă, iar actorul este un familist convins.

„Eu fac parte din prima generație care ne-am ratat criza de 40 de ani. Noi nu am putut să avem criza bărbatului de 40 de ani, pentru că a venit pandemia exact când am făcut 40 de ani. Eu n-am putut să divorțez pentru o scurtă perioadă, n-am putut să mă duc la… pe banii mei, n-am putut să mă tatuez (…) Unde divorțezi în pandemie, când n-ai voie să ieși din casă? M-am trezit într-o dimineață, m-a luat criza puțin așa și am zis: <<Cătălina, eu divorțez!>>. <<Unde divorțezi? Nu ai voie să ieși din casă, e lockdown​. Unde te duci să faci acte? Nu te bagă nimeni în seamă>> și am zis <<Cătălina, lasă să treacă pandemia>>”, a povestit Mihai Bobonete.

Se poate spune că Mihai Bobonete și soția sa au crescut împreună. Cei doi formează un cuplu încă de pe vremea când erau adolescenți și s-au căsătorit după 14 ani de relație. Acum, au împreună doi copii, un băiat pe nume Octavian și o fetiță pe nume Mara.

Actorul se poate lăuda atât cu faptul că are o carieră impresionantă, cât și cu familia frumoasă pe care a construit-o împreună cu soția sa, Cătălina. Acum deja suntem obișnuiți cu glumele sale și știm că orice ar spune, comediantul este un familist convins