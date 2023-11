Mihai Bobonete, cunoscutul actor și comedian, a împărtășit recent o poveste amuzantă și tensionată legată de o experiență cu bona sa, Ioana. Episodul s-a întâmplat atunci când el și soția sa au decis să plece la Vama Veche fără copil.

„Noi am avut bonă, Ioana o chema și când avea copilul 2 sau 3 ani ne-am decis să facem prima noastră ieșire la Vama Veche și să lăsăm bona cu copilul în weekendul ăla acasă. I-am explicat, i-am dat bani în plus și am plecat vineri la mare. Și na, am ajuns destul de târziu, pe la 21:00 și ne-am schimbat și noi de ieșit și am apucat să beau vreo două pahare. Pe la 21:30, când știam că e ora de băiță, am zis să o las să-și facă treaba și apoi să sun și eu să vă dacă copilul a adormit”, a povestit acesta.