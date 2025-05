Cristofor Etterle s-a format sub îndrumarea renumitei actrițe Lucia Sturdza-Bulandra, într-un mediu artistic de elită. Cariera sa a fost dedicată în special teatrului, activând pe scena Teatrului Municipal din București, care ulterior a devenit Teatrul Bulandra.

A fost apreciat pentru numeroase roluri de compoziție, prin care și-a demonstrat versatilitatea și profunzimea interpretativă, devenind un nume respectat de public și critici deopotrivă.

Pe lângă activitatea scenică, Etterle a avut o contribuție semnificativă și în cinematografie, apărând în filme esențiale pentru perioada sa, precum Viața învinge (1951), Desfășurarea (1954), Telegrame (1960), Mihai Viteazul (1971) și Conspirația (1973).

„Iubesc muzica, iubesc cărţile, iubesc călătoriile, aş dori să mă bucur mereu de lucrurile pe care le iubesc, lucruri pe care viaţa ţi le pune la dispoziţie. Am fost tânăr, am gustat toate bucuriile tinereţii. Am fost întotdeauna aproape de tineri, poate şi din convingerea că atunci când îi înţelegi, când mintea ţi-e deschisă pentru ce e nou e semn de tinereţe sufletească. Am avut-o întotdeauna şi sper, şi doresc să mi-o păstrez”, relata regretatul actor, conform Ziarul Metropolis.