Gina Pistol, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, s-a realăturat simpaticilor chefi Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu la emisiunea „Chefi la Cuțite”. Aceasta a lipsit mult timp de pe platourile de filmare deoarece a devenit mămica unei fetițe pe nume Josephine, iar după aceea s-a infectat cu COVID-19.

Gina Pistol s-a reîntors la emisiune mai devreme decât era plănuit pentru că cea care i-a ținut locul, Irina Fodor, s-a îmbolnăvit și ea de COVID-19.’

„S-a întors Gina în platou. Gina ca oricare alt român s-a îmbolnăvit și ea că nu a fost atentă și a luat Covid-19. Ăsta este motivul pentru care Gina nu a venit din prima zi cu noi. Acum Irina Fodor a primit în patima Covidului“, a spus chef Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii.

Chef Florin Dumitrescu a spus că Ginei îi este mai greu să fie alături de ei de când a devenit mămică.

“Știu ca Ginei îi este mult mai greu să fie acum alături de noi atâtea ore… pentru că un copil mic are nevoie de mamă mai mult decât orice și Ginei îi este greu acum să se împartă între Chefi la cuțite și Josephine, iar necazul ăsta care a căzut asupra Irinei care a adus-o pe Gina mai repede în platou decât a trebuit.”, a spus chef Florin Dumitrescu.

Gina Pistol a revenit ca prezentatoare a emisiunii „Chefi la Cuțite” în episodul de luni, 26 septembrie. Aceasta a spus că se bucură foarte tare să se întoarcă pe platourile de filmare și că îi era dor de întreaga echipă, dar mai ales de cei trei chefi.

”Chefi la cuțite înseamnă pentru mine o echipă minunată – și nu vorbim acum doar de cei trei Chefi, dar și de echipa care se află în spatele acestui proiect de suflet pentru mine. La început, eram toți nerăbdători să vedem reacția publicului – și iată că am ajuns la sezonul 10, ceea ce înseamnă că show-ul are un real succes. Cătălin Scărlătescu îmi este ca un frate mai mare, Sorin Bontea este un om extraordinar, iar Florin Dumitrescu, la fel – și de când am devenit mamă, s-a închegat și mai bine prietenia cu familia lui.”, a spus vedeta TV.