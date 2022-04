Mihaela Rădulescu a fost umilită la televizor în cea mai nouă ediție a emisiunii iUmor. Actuala parteneră a lui Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu, i-a lăsat muți pe jurați, dar și publicul cu remarca ei.

Soția lui Dani i-a lăsat mască pe toți de la iUmor

Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea un coleg nou de juriu, chiar pe Dani Oțil. Acesta va fi juratul-surpriză din cea mai nouă ediție iUmor, după cum s-a arătat în promo-ul difuzat la Antena 1.

Surprizele celui de-al doisprezecelea sezon iUmor nu se opresc însă aici. În cea mai nouă ediţie, Dani Oțil va avea parte și de roast, făcut chiar de soţia lui, Gabriela Prisăcariu.

Ea va face o serie de glume la adresa acestuia, printre care una dintre ele face referire la fosta iubită a prezentatorului, Mihaela Rădulescu. Gabriela Prisăcariu a spus despre divă că este, de fapt, bunica lui, moment în care toată lumea din platou a rămas mască, inlclusiv Dani.

„Nici nu știți ce tată bun este, își îngrijește copilul ca și cum ar fi al lui … Primul invitat pe listă la nuntă a fost Ristei. Este adevărat, nu Răzvan, pentru că bunica lui Dani, scuze, bunica lui Dani s-a mutat la Monaco …”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Cum și-a recăpătat Gabriela Prisăcariu silueta după sarcină

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt împreună de mai bine de doi ani de zile. Ei s-au căsătorit destul de repede, iar de câteva luni sunt și părinții unui băiețel, Luca Tiago, care a devenit centrul atenției celor doi.

După sarcină, Gabriela Prisăcariu a reușit să dea jos kilogramele pe care le-a acumulat în timpul se mențină în formă, iar acum silueta ei arată perfect. Într-o postare pee Instagram ea a povestit cum a reușit acest lucru.

„Știu că sunt proaspătă mămică, bebelușul are trei luni și nu îmi pot permite să stau în trafic. Îmi doresc foarte mult să ajung la sală. Nu am mai făcut sală de un an și trei luni. Am propria mea bandă. Ți-am luat locul în garaj, dar la vară o pun pe terasă. Gata! Du-te și vezi de copil”, i-a transmis Gabriela Prisăcariu lui Dani Oțil, într-un videoclip postat de pe Instagram.