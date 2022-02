Mesele tradiționale, înlocuite de snack-uri. Cum a afectat pandemia modul în care oamenii mănâncă?

Potrivit studiului, generația Z (persoanele născute între 1997 și 2021) sunt mai predispuse să mănânce gustări pentru a atenua anxietatea (86%, față de 76% în total) și plictiseala (79%, față de 69% în total), în timp ce milenialii (persoanele născute între 1981-1996) sunt generația cea mai predispusă să consume gustări pentru a-și satisface nevoile nutriționale (85%, față de 78% în total). Generația X ( persoanele născute între 1965 și 1980 citează confortul ca fiind motivul principal pentru a consuma snack-uri (85%, față de 82% în total).

Există, de asemenea, o tranziție de la mesele tradiționale la snack-uri, 62% dintre persoanele intervievate declarând că au înlocuit cel puțin o masă cu o gustare. Această cifră este chiar mai mare în rândul generației Z – 75%. În timp ce șapte din 10 consumatori declară că mănâncă gustări în loc de mic dejun, doar aproximativ jumătate fac acest lucru seara (52%). Pe de altă parte, puțin sub jumătate (49%) dintre consumatori mănâncă gustări ca să se răsfețe dimineața, în timp ce 62% se rasfață seara.

Motivele pentru înlocuirea meselor cu gustări sunt complexe, 91% declarând că mănâncă gustări pentru că sunt mai convenabile, 90% pentru că sunt proaspete, 85% le văd ca pe niște indulgențe, 84% pentru că sunt sănătoase.

Ce tipuri de gustări sunt preferate?

76% dintre persoanele care mănâncă snack-uri de două sau mai multe ori pe săptămână consumă biscuiți dulci, 74% preferă ciocolata, 69% biscuiți sărați, 66% chipsuri și 56% batoane diverse. Când vine vorba de ciocolată, 74% dintre persoanele intervievate spun că nu își pot imagina o lume fără ea.

Rezultatele sondajului în care au fost chestionați 3055 de adulți la nivel mondial au fost confirmate de raportările gigantului de produse alimentare Mondelez (MDLZ) privind rezultatele trimestrului 4. Mondelez a depășit așteptările în ceea ce privește veniturile, dar a ratat ținta de câștig pe acțiune cu 0,02 dolari. Vânzările organice ale companiei au crescut cu 5,4% în trimestrul al patrulea față de pronosticurile analiștilor de 3,9%.

Deși vânzările organice au scăzut cu 0,3% în America de Nord, acestea au fost compensate de rezultatele foarte pozitive pentru regiunile America Latină (+19,7%), Europa (+6,5%) și Africa, Orientul Mijlociu și Asia (+5,8%). Inflația, creșterea costurilor de transport și a prețurilor materiilor prime au afectat marja brută de profit care a scăzut cu 90 de puncte de bază, ajungând la 38,7% din vânzări, dar a fost parțial compensată de prețurile, creșterea productivității și de efectul de levier al volumului.

Mondelez deține mai multe mărci de snack-uri, printre care Cadbury, Milka, Toblerone, Oreo, Belvita, Tuk și Philadelphia.

Social media a determinat oamenii să încerce noi gustări

Această tendință de tranziție către consumul de snack-uri a fost determinată în mare parte de social media. Mai mult de jumătate dintre consumatorii la nivel mondial spun că social media i-a inspirat să încerce o gustare nouă în ultimul an (55%) – cu procentaje și mai mari ale generației Z (70%) și ale milenialilor (71%)

Un alt studiu realizat de IRI, în Statele Unite, relevă faptul că, atunci când vine vorba de gustări sărate, vânzările totale au ajuns la 23,9 miliarde de dolari în 2021, cu o creștere a vânzărilor în dolari de 5,1% de la an la an. Piața este dominată de chipsurile de cartofi, cu vânzări de 6,7 miliarde de dolari și chipsurile de tortilla, cu vânzări de 5,2% miliarde de dolari, urmate de snacksurile cu brânză, 2,3 miliarde de dolari, popcornul gata de consum și covrigei 1,2 miliarde de dolari. Cererea de snack-uri sărate în SUA este prognozată să crească cu 1,5% pe an până în 2025.

Dar gustările nu înseamnă doar dulciuri și snack-uri cu care te răsfeți. Consumatorii caută, de asemenea, gustări sănătoase care pot înlocui o masă. Consumul de gustări din carne uscată a crescut cu 12,9% de la an la an, cel de turte din orez/popcorn cu 12,3%, iar consumul de snack-uri din fructe uscate cu 6%. Analiștii estimează că, la nivel global, piața gustărilor din carne va crește cu un CAGR de 7% și va ajunge la 14,5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2029.