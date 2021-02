Românii sărbătoresc în fiecare an, pe 24 februarie, Dragobetele. Aceasta este adevărata sărbătoare tradițională a iubirii la români. Iată care sunt cele mai frumoase mesaje pe care le poți transmite persoanei dragi în această zi de mare sărbărtoare.

Mesaje pentru soție

Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min. Că un minut are 60 de secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și de Dragobete și ți-aș spune în fiecare clipă!

De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde, căci oriunde te-ai ascunde, ea la inima pătrunde.

Mesaje pentru soț

Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine.

Te iubesc! Alături de tine lupt, râd, dăruiesc… trăiesc. Ce pot să cer mai mult?

Zile în şir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ţi spun. O dulce ameţeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la tine. Şi acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur şi simplu te iubesc si alte cuvinte nu găsesc. Un Dragobete fericit!

Văd lumea în ochii tăi şi ochii tăi peste tot în lume în această zi a îndrăgostiţilor, de Dragobete… şi ştiu că şi în zilele ce vor urma!

Mesaje pentru iubită

O scoică de aur e inima mea; perla iubirii se află în ea; dacă scoica se sparge de stâncile reci, perla iubirii rămâne pe veci.

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete şi dragoste, eşti totul pentru mine şi am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

Dacă cineva îți spune „te iubesc” tu să-i spui că minte, căci iubirea nu se spune ci se simte.

Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles.

A iubi înseamnă a suferi, dar cum tot mai mulți fug de suferință, tot mai puțini știu să iubească.

Mesaje pentru iubit

Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.

Te port în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc

Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele! Dragobete fericit!