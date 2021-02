Mesaje de Ziua Îndrăgostiților. Întrucât februarie este luna iubirii, oamenii au ocazia perfectă să-i amintești iubitei sau iubitului sentimentele pe care i le poartă.

Acestea sunt câteva declarații alese ce pot impresiona persoana iubită.

Mesaje de Ziua Îndrăgostiților

„Nu trebuie decât să continui să fii persoana perfectă care ești.”

„De când mi-ai apărut în cale, viaţa-mi este mai frumoasă, lumea îmi pare mai bună, pentru că tu eşti alături de mine.”

„Tu eşti cel pe care îl iubesc, şi cel care îmi doresc să mă iubească mereu. A ta pentru tot restul vieţii.”

„Tu eşti raza de undă care a pătruns în sufletul meu şi mi-a luminat de atunci fiecare zi. Eşti îngerul care mă ocroteşte şi mă învăluie cu căldura sufletului său.”

„Tu ești trecutul, prezentul și viitorul verbului “A iubi”. Mulțumesc, dragostea mea!”

„Îți mulțumesc că ai introdus cuvântul “Dragoste” în dicționarul vieții mele!”

„Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.”

„Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

„I-am cerut lui Dumnezeu o floare și mi-a dat o grădina. I-am cerut un pahar de apă și mi-a dat un ocean. I-am mai cerut un înger și mi te-a dat pe tine!”

„Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!”

„Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să devin apă, aer, pământ ca să nu te ofileşti, dar tu promiţi să înfloreşti doar pentru mine? Te iubesc!”

Sursă foto: Dreamstime