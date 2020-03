Disney + a confirmat faptul că Meghan Markle va povesti un film original, Elephant.

Filmul prezintă o familie de elefanți și călătoria lor prin deșertul Kalahari din Africa de Sud.

Un trailer pentru Elephant anunță că „urmează călătoria extraordinară a unei familii de peste 1.000 de mile prin Africa, într-o aventură care le va schimba viața”.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj

— Disney+ (@disneyplus) March 26, 2020