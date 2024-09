Fotografia utilizată de familia regală britanică pentru a-i transmite duminică urări de „La mulți ani” prințului Harry a fost decupată dintr-o imagine în care ducele de Sussex apărea alături de Meghan Markle. Acest detaliu a fost remarcat cu atenție de presa britanică.

În fotografia originală, descoperită de The Standard și The Times, Meghan Markle apare alături de prinț la o masă.

Această fotografie a fost realizată pe 11 iulie 2018, în timpul unei vizite oficiale la Dublin. În acea perioadă, cuplul, proaspăt căsătorit, făcea încă parte din familia regală.

Tens of thousands of photos of Harry, and the Royal Family picked one that they cropped #MeghanMarkle out of. Well played, Royal-well played 😂😂😂#MeghanIsTheProblem #MeghanMarkleIsABully #FOHarry #HarryandMeghan pic.twitter.com/Ch8ziE14jP

— Princess CarParkle (@unreMARKLEble) September 16, 2024