Catherine, prinţesa de Wales, anunţă într-un lung mesaj publicat luni pe reţele de socializare că şi-a terminat şedinţele de chimioterapie.

Prințesa de Wales a declarat că, pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, simte o mare ușurare că a terminat în sfârșit tratamentul de chimioterapie. A povestit că ultimele nouă luni au fost extrem de dificile pentru familia ei, subliniind cum viața se poate schimba brusc și că au trebuit să găsească modalități de a face față acestei perioade tumultoase și incertitudinii.

Ea a descris drumul cancerului ca fiind complex, înfricoșător și imprevizibil, mai ales pentru cei apropiați. Cu umilință, a recunoscut că această experiență i-a adus în față vulnerabilitățile proprii într-un mod neașteptat și i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții.

A menționat că această perioadă a reamintit atât ei cât și lui William să fie recunoscători pentru lucrurile simple dar esențiale din viață, precum iubirea și sprijinul reciproc. Acum, se concentrează pe lupta împotriva cancerului, deși, deși chimioterapia s-a terminat, drumul spre recuperare completă este încă lung și trebuie să abordeze fiecare zi pe rând.

Prințesa a exprimat entuziasmul său de a se întoarce la muncă și de a participa la angajamente publice în lunile viitoare, atunci când va fi posibil. În ciuda dificultăților anterioare, a intrat în această nouă fază a recuperării cu un sentiment de speranță și apreciere pentru viață.

Ea și William sunt profund recunoscători pentru sprijinul primit și au găsit multă putere în ajutorul celor din jur. A încheiat prin a exprima recunoștința pentru bunătatea, empatia și compasiunea oferite, afirmând că rămâne alături de cei care se confruntă cu propriile lor lupte împotriva cancerului, încurajându-i să lase lumina să strălucească din întuneric.

