Tribunalul Giurgiu l-a achitat pe „fapta nu există” pe medicul chirurg Mircea Beuran

Judecatorul Andrei Buliga de la Tribunalul Giurgiu l-a achitat joi, 17 noiembrie 2022, pe medicul chirurg Mircea Beuran pe temeiul art. 16 alin. 1 lit. a a Cod procedură penală „fapta nu există” în dosarul în care a fost acuzat de luare de mită. Soluția din prima instanță a fost dispusă în dosarul în care procurorul DNA Marius Daniel Pata l-a reținut pentru 24 de ore pe Mircea Beuran, iî 2020, trimițându-l apoi în judecată pentru că ar fi luat mită în valoare de 10.000 de euro, plus o cutie de 35 de lei, relatează Lumea Justiției.

Minuta sentinței nr. 233/2022 din dosarul nr. 9606/3/2020:

„In baza art. 395 alin. 5 C.p.p., rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achita pe inculpatul BEURAN MIRCEA, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mita, prev. de art. 289 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție.

Constata ca inculpatul Beuran Mircea a fost reținut pe o perioada de 24 ore, începând de la data de 13.02.2020, ora 20:00, pana la data de 14.02.2020, ora 20:00 si arestat la domiciliu de la data de 14.02.2020 pana la data de 12.03.2020

Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonanța nr. 82/P/2020 din 27.04.2020 prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului, pana la concurenta sumei de 10.007,5 euro, asupra contului bancar cu nr. de identificare …, deschis la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. – Sucursala Dorobanți pe numele inculpatului Beuran Mircea.

In baza art. 27 alin. 3 C.p.p, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. Constata ca inculpatul a fost asistat de apărători aleși. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția procurorului si a părtilor, astăzi, 17.11.2022”.

Mircea Beuran a fost reținut de către DNA în 2020

În rândurile următoare aveți comunicatul emis la data de 13 februarie 2020, prin care DNA a anunțat reținerea lui Mircea Beuran:

„In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 90/VIII/3 din data de 13 februarie 2020, privind efectuarea unor perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti, Biroul de Informare si relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 februarie 2020, a inculpatului.

BEURAN MIRCEA, care la data faptei indeplinea functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de Doctorat si profesor universitar chirurgie generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In data de 18 decembrie 2018, inculpatul Beuran Mircea, in calitatile mentionate mai sus, a acceptat si primit de la o persoana, medic intr-o unitate spitaliceasca din Bucuresti (martor in cauza), suma de 10.000 euro, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu.

Concret, inculpatul a primit banii respectivi atat pentru a propune in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar in specialitatea chirurgie generala, pe o perioada determinata, cat si pentru a asigura castigarea acestui concurs de catre martor

Pana in prezent postul respectiv nu a fost scos la concurs.

Inculpatului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.

La data de 14 februarie 2020, inculpatul Beuran Mircea urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Precizam ca, prezentul dosar s-a constituit ca urmare a sesizarii depuse de persoana care a remis banii mentionati mai sus, cu titlu de mita.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.

În rândurile următoare aveți comunicatul emis de către DNA la data de 29 aprilie 2020, privind trimiterea medicului chirurg în judecată:

„In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 94 din 13 februarie 2020, Biroul de Informare si relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului BEURAN MIRCEA care, la data faptei, indeplinea functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv sef al Disciplinei Chirurgie Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In data de 18 decembrie 2018, inculpatul Beuran Mircea, in calitatile mentionate mai sus, ar fi primit de la o persoana, medic intr-o unitate spitaliceasca din Bucuresti (martor in cauza), bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu.

Concret, inculpatul ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu, relative la ocuparea de catre martor a unui post de asistent universitar pe perioada determinata (in specialitatea chirurgie generala in cadrul U.M.F. „Carol Davila” Bucuresti), indatoriri ce puteau fi realizate de catre inculpat prin oricare din actele care intrau in competenta sa, in oricare din calitatile sale mentionate anterior.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului, pana la concurenta sumei de 10.007,5 euro, asupra unui cont bancar apartinand inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.