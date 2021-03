Mai mult, managerul susține că interzicerea cumulului pensie – salariu de la stat va avea ca efect disparţia liniilor de gardă. Dorel Săndesc a declarat că e incalificabil ca, în cea mai mare criză sanitară din istoria modernă, clasa politică să îşi permită să atenteze la veniturile personalului medical.

”E incalificabil ca, în cea mai mare criză sanitară din istoria modernă, clasa politică să îşi permită să atenteze la veniturile personalului medical! Dacă această tendinţă se confirmă, reacţia comunităţii ATI va fi una pregătită de mult: demisia în bloc şi organizarea noastră ca şi grup/societate liberală care să ofere servicii de specialitate spitalelor. Am lucrat la această soluţie „Exit” înainte de creşterea salariilor, am consultat jurişti şi chiar Consiliul Concurenţei, propunerea a fost primită cu entuziasm de colegi la Congresul nostru şi apoi le-am „fluturat-o” autorităţilor pe sub nas-şi sigur şi această perspectivă îngrijorătoare pentru ei a contribuit la decizia majorărilor salariale…”, afirmă Dorel Săndesc.

El subliniază că o asemenea soluţie – practicată în multe ţări, inclusiv în Polonia – ar absolvi personalul ATI de responsabilitatea pentru toate deficienţele sistemului.

”La urma urmei, o asemenea soluţie – practicată în multe ţări, inclusiv de colegii din Polonia, pe care i-am consultat – ne-ar absolvi de responsabilităţile pentru toate deficienţele sistemului (care acum ni se pun în mod nedrept în spate), rămânând că noi să răspundem doar de ceea ce facem, de profesionalismul nostru. Şi astfel grupul nostru,g independent, liberal, va deveni un agent mai eficient al schimbării, pentru că va impune, contractual, respectarea standardelor”, declară Dorel Săndesc, potrivit news.ro.

Laurenţiu Beluşica, managerul Spitalului Găeşti, anunță efecte grave în urma interzicerii cumulului pensiei cu salariul

”Scăderea sporurilor în sănătate conduce inevitabil spre migrarea personalului din sectiile COVID. Interzicerea cumulului pensie salariu conduce spre dispariţia liniilor de gardă. Să nu spuneţi ca nu aţi ştiut”, a avertizat medicul într-o postare pe Facebook.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunţat că a cerut ministerelor să prezinte propria viziune în privinţa salarizării în sistemul public, pornind de la nişte principii.

„Noi propunem ca salariul de bază la care să se raporteze majorările sau calculul salariilor să fie de 2.300 de lei, nivelul salariului minim brut pe economie. Dacă sunt sporuri, acestea să nu depăşească mai mult de 20% din nivelul salariului de bază, să fie introduse în grila de salarizare activităţi care în momentul de faţă nu sunt incluse”, a afirmat ea.

Plafonarea sporurilor i-ar afecta și pe medici.

Se interzice cumului pensiei cu salariul de la stat

A fost pus deja în dezbatere publică proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. O astfel de măsură ar afecta însă cadrele didcatice şi medicii, mulţi dintre aceştia lucrând şi după vârsta legală de pensionare, iar ieşirea lor din sistem ar avea consecinţe pe fondul lipsei de personal.