După o şedinţă a coaliţiei de guvernare la Palatul Parlamentului, Nicolae Ciucă a răspuns la o serie de întrebări, printre care și cea referitoare la măsurile în contextul crizei de energie.

În acest sens, șeful Executivului a precizat că va face un anunţ privind pachetul de măsuri sociale pregătit de Executiv, în contextul crizei energetice, după discuţiile pe care ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, le va avea la Bruxelles pe această temă.

„Ministrul de Finanţe a plecat în această seară la Bruxelles, mâine are loc întâlnirea cu ceilalţi miniştri din Uniunea Europeană şi, în funcţie de flexibilizarea despre care s-a vorbit şi s-a discutat şi cu Comisia (n.r. – Europeană), vom anunţa acest pachet de măsuri”, a precizat Ciucă, răspunzând unei întrebări pe această temă.

Impactul financiar al noilor măsuri sociale

Totodată, el a mai adăugat că impactul financiar pentru măsurile sociale, pregătite în contextul crizei energetice, este de aproximativ 3,4% din PIB, la acest procent adăugându-se inclusiv banii europeni.

„În acest moment, din evaluarea pe care o avem, am precizat şi ieri, discutăm de un impact de aproximativ 3,4% din PIB, inclusiv bani europeni, o parte din ei vin din fondurile europene”, a punctat premierul.

Întrebat ulterior care este suma care va fi alocată pachetului social din fondurile netrase până acum, Nicolae Ciucă a precizat că că o hotărâre în acest sens va fi luată după decizia finală de la Bruxelles. El a mai adăugat că nu poate anticipa nimic până la acel moment.

„Nu pot să anticipez acum până când nu avem decizia finală de la Bruxelles”, a conchis premierul Ciucă.

România, în fața unei crize fără precedent

Amintim faptul că atât România cât și restul Europei se confruntă cu o criză fără precedent a facturilor la gaze și electricitate. Un semnal de alarmă în acest sens a fost tras de director executiv al Federației ACUE, la emisiunea iBani.

Aceasta a menționat că deși autoritățile au adoptat o serie de scheme de ajutor, populația trebuie să înțeleagă că este vorba doar despre o perioadă, urmând ca la finalul facturile să se întoarcă la valoarea pe care o aveau.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că aceste scheme sunt temporare, pentru un an de zile, așa cum am avut o schemă pentru o perioadă de 5 luni de zile, autoritățile au decis o nouă schemă pentru un an de zile. Ele sunt ca rezultatat al unui context extraordinar, vedem o creștere extraordinară a prețurilor pe piața angro.

Ce înseamnă? Este piața de pe care furnizorul cumpără energia pe care o aduce în casele noastre. Pe piața angro la finalul anului trecut, mai exact în a doua parte a anului 2021, am văzut o creștere abruptă foarte mare în primul rând a prețului gazelor.

Și dacă ar fi să comparăm, și citez din datele publicate de ACER, avem o creștere de 400%. Este imens, într-o perioadă atât de scurtă de timp. Ca rezultat, a crescut și prețul la energie electrică. Și aici vedem creșteri de 200-300%. Creșterea de pe piața angro este abruptă”, a spus aceasta.