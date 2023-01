Apare o nouă epidemie în România? Alexandru Rafila avertizează. Masca va fi obligatorie în…

Ministrul a subliniat că sunt medicamente pe piață și recomandă administrarea medicamentelor generice, care au aceeași substanță activă.

„Eu cred că sunt încă medicamente. O să dăm publicității astăzi o listă extinsă cu medicamente similare cu rugămintea atât către farmaciști, atât către medicii de familie și către populație să caute unul dintre aceste medicamente. Nu contează denumirea comercială. Importantă este substanța activă”, a declarat Alexandru Rafila la Antena 3.

De asemenea, acesta a realizat marți, 3 ianuarie, o evaluare a stocurilor de oseltamivir, iar pentru Tamiflu mai există două medicamente generice.

„Sunt peste 4 milioane de comprimate la nivel național de oseltamivir, adică nu este o lipsă. Pentru Ibuprofen și Paracetamol, în această lună, după discuțiile de săptămâna trecută, ne așteptăm să crească afluxul către farmacii, mai ales că noi am și elaborat un ordin de ministru care limitează exportul anumitor medicamente în perioada următoare”, a completat ministrul Sănătății.

Masca va fi obligatorie doar în unitățile spitalicești

Alexandru Rafila a precizat că o eventuală epidemie de gripă poate fi declarată doar în anumite condiții, respectiv o creștere cu 20%, timp de trei săptămâni consecutiv și o proporție de minim 10% de probe confirmate cu gripă.

„Masca va fi obligatorie doar în unitățile spitalicești. Sigur, ea este recomandată. Adică e recomandată, dar nu vreau să vorbim iar de restricții. E foarte clar că evitarea aglomerației și masca sunt recomandate”, a conchis Alexandru Rafila.

Totodată, Alexandru Rafila a transmis și că vor fi asigurate cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului la nivel național.

„Eu vă spun ce am făcut noi la nivelul Ministerului Sănătăţii. Luna aceasta, în primul rând, vom asigura cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului. Vom da chiar astăzi publicităţii o nouă listă cu produse similare, adică sunt produse identice ce conţin aceeaşi substanţă activă. Oricare dintre ele este bun atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.

De asemenea, vom da publicităţii şi variantele pentru Tamiflu. Substanţa activă se numeşte oseltamivir şi există mai multe produse, nu doar Tamiflu. Stocurile pe care le-am cerut chiar azi dimineaţă sunt de peste patru milioane de comprimate la nivel naţional, de oseltamivir.

Nu, nu este o penurie, iar pentru celelalte am elaborat şi un ordin de ministru care limitează exporturile pentru o perioadă de şase luni. Lista este în transparenţă decizională de o săptămână, de săptămâna trecută, înainte de Revelion, iar după ce am pus această listă am notificat Uniunea Europeană”, a spus ministrul Sănătăţii.