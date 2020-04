Gimnasta Asiana Peng a declarat la Fan Arena că experiența din Republica Dominicană a ajutat-o să își cunoască foarte bine limitele. În plus, aceasta a mai spus că este foarte mândră că a reușit să nu clacheze atunci când a dat de greu.

”Am trăit condiții de neimaginat”

“Încerc să mă reacomodez cu viața pe care o aveam înainte. Vreau să mă bucur de fiecare clipă. Tocmai asta am învățat la Survivor să descopăr frumosul în urât și tocmai de aceea la momentul de față eu radiez de fericire pentru că nu îmi vine să cred că eu chiar am reușit să trec peste niște momente și am reușit să trăiesc în condiții de neimaginat”, a precizat fosta concurentă de la “Survivor România”.

Mai mult decât atât, gimnasta a declarat că a făcut față cu greu pe traseu chiar dacă este sportivă de performanță.

”Gândul îmi era mereu acasă”

“Gândul la început îmi era în permanență acasă. Nu reușeam să accept ideea că sunt acolo și că trebuie să mă focusez și să nu mă mai gândesc ‘Oare ai mei ce fac?’. Când am luat totul ca atare mi-am dat drumul și efectiv mă bucuram de fiecare zi la Survivor! Orice mi se părea frumos. Și faptul că mă întindeam pe scândura aia și mai venea câte o șopârlă, cam așa de mult a început să-mi placă”, a mai spus Asiana Peng.