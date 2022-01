Ministrul Muncii, Marius Budăi, a informat că autoritățile române caută în continuare noi soluții pentru a-i ajuta pe cetățenii afectați de scumpirile actuale. Miercuri, 12 ianuarie, acesta a enumerat la televizor toate prevederile îndeplinite de Ministerul Muncii.

„Sunt foarte multe probleme pe care le întâmpinăm în această perioadă și poate acum înțelege lumea de ce am avut ca o linie roșie acel pachet social când am negociat intrarea la guvernare. Din punctul de vedere al Ministerului Muncii, s-a îndeplinit în totalitate ceea ce am prevăzut.”, a afirmat acesta.

„Pentru copiii până la 18 ani a crescut alocația la 243 de lei”

Acesta a informat că adolescenții și copiii vor putea beneficia de alocațiile mărite în februarie, până în ianuarie fiind încasate doar alocațiile aferente lui decembrie 2021.

„Am avut o prevedere pentru copii, atât de până în doi ani, cât și pentru cei până la 18 ani. Pentru aceștia alocația a devenit 600 de lei. Pentru copiii până la 18 ani fără dizabilități a crescut alocația la 243 de lei. Acum în ianuarie se primesc alocațiile aferente lui decembrie, deci cele mărite se vor încasa în februarie. Aceste acte normative au fost obligatoriu să le elaborăm în timp extrem de scurt, pentru că au stat la baza construirii bugetului”, a explicat acesta.

Pensia a crescut cu 25%

De asemenea, acesta a vorbit și despre majorarea pensiilor cu 25%, de la 800 la 1.000 de lei. În prezent, punctul de pensie este de 1.586 de lei, la care se vor adăuga sumele compensatorii pentru vârstnicii care primesc sub 1.600 de lei pe lună.

„Al treilea act normativ a fost ajutorul financiar, adică acel 1.200 de lei pentru cei care au pensia până la 1.600 de lei, inclusiv. Toate aceste persoane nu vor încasa pe luna ianuarie mai puțin de 2.200 de lei. Acest ajutor se acordă o singură dată. Deja se plătesc, am primit mesaje care ne spuneau că inclusiv pe card au început să între banii. Noi avem un calendar de plata între 1 și 15 ale lunii. Am stat într-o casă de pensii că să mă asigur că se fac viramentele către serviciile teritoriale ale Poștei Române. În jur de 30% dintre pensionari iau pe card, restul în mână”, a spus Marius Budăi.

„Lucrurile au scapat de sub control in domeniul energiei”

Spre final, ministrul Muncii a afirmat că situașia actuală a energiei electrice a scăpat de sub control, mai ales acum, când plafonarea a fost eliminată.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile au scapat de sub control in domeniul energiei. Noi prin ordonanta 114, mult hulita, am prevăzut o plafonare a prețului la energie, iar ei, primul lucru, au scos acea plafonare.”, a spus ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale la România TV.