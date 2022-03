A povestit pentru Capital modul în care afacerile companiei au evoluat în ultimii 10 ani, impactul pe care platforma eMAG Marketplace l-a avut asupra businessului său și care sunt planurile de extindere în 2022.

Care este, pe scurt, povestea SmartGSM?

Afacerea noastră a fost fondată în anul 2011, de Radu Salade, din pasiunea sa pentru brandul Apple și pentru domeniul GSM prin extindere. Am început cu un magazin fizic în Sibiu, unde ne ocupam de servicii de reparații pentru telefoanele iPhone disponibile în piață în acea perioadă, dar eram și reseller al acestui brand așa că primele produse comercializate au fost telefoanele mobile.

Treptat, ne-am diversificat oferta și acum vindem o gamă variată de accesorii pentru acest brand, dar și pentru altele, oferim mai multe tipuri de servicii și am trecut inclusiv la reparații de tablete, MacBook-uri și altele. Încercăm să răspundem nevoilor pe care clienții noștri le au și chiar dacă apare ceva ce nu am mai făcut, ne străduim să ne perfecționăm.

Cum au evoluat afacerile dvs. de când sunteți prezenți pe eMAG Marketplace și cum a fost tranziția către acest canal?

Ne-am listat pe eMAG Marketplace în decembrie 2018, iar de atunci vânzările au evoluat treptat, cu o creștere constantă de la un an la altul. Astfel, în 2019 am avut aproximativ 3.500 de comenzi, în 2020 am avut în jur de 8.500, iar în 2021 am expediat peste 11.000 de comenzi.

Pentru noi, tranziția către acest canal de vânzare fost ușoară, în special pentru că vorbim de o platformă foarte bine pusă la punct, care se dezvoltă constant, dar și pentru că SmartGSM dorea intrarea în online și am făcut demersuri în acest sens. În același an am deschis și site-ul propriu – smartgsm.ro, iar eMAG ne-a ajutat să înțelegem și mai bine ce înseamnă ecommerce și am integrat o parte din cunoștințele dobândite în platformă pe site-ul propriu. Dacă până atunci ne bazam doar pe magazinul fizic din Sibiu, iar online aveam doar o prezentare a activității SmartGSM, care s-a înființat în 2011, doar din 2018 suntem prezenți și în online pe partea de vânzare.

Atunci când ne-am listat, era o perioadă în care online-ul era în creștere, astfel că ne-am dorit să fim și noi aici, mai ales că eMAG oferă mai multe facilități precum accesul către o categorie mare și diversificată de clienți și este o bună modalitate de a face brandul cunoscut. Chiar dacă nu toți clienții ne cunoșteau, odată ce cumpără de la noi prin intermediul eMAG, descoperă că suntem serioși și de încredere, astfel că revin. Intenția noastră este de a fideliza clienții atât în online, cât și offline.

Care credeți că sunt cele mai importante avantaje pe care o platformă de tip marketplace le poate acorda unui IMM în căutare de clienți?

Cred că cel mai important lucru de care un seller are parte pe o platformă de tip marketplace este recunoașterea și deschiderea către o piață mai mare. Noi ne raportăm la eMAG Marketplace, unde am primit toate informațiile necesare ca să avem o experiență cât mai plăcută, și am găsit aici atât piața de desfacere de care aveam nevoie, cât și toată infrastructura de vânzare.

Avem acum deschidere către un număr foarte mare de clienți, iar cu cât produsele sunt mai bine documentate și prezentate, cu atât șansele de vânzare sunt mai mari. Din ce am învățat până acum, am înțeles că documentația trebuie să fie bine pusă la punct ca să oferi clientului detalii complete despre produsele pe care își dorește să le achiziționeze și astfel feedbackul este foarte bun.

Platforma oferă suportul tehnic și toate pârghiile necesare ca să te poți face cunoscut. Mai mult decât atât, la începutul colaborării primești un consultant care te ajută să înțelegi cum să îți desfășori activitatea și cum poți să îți vinzi produsele, chiar dacă, de exemplu, încă nu ai experiența necesară. Noi nu am avut atunci când am început și eMAG ne-a ajutat mult, am învățat alături de ei, pot să spun că pentru SmartGSM, eMAG a fost o rampă de lansare.

Care sunt produsele care se vând cel mai bine pentru dvs. prin eMAG Marketplace?

Înainte de a ne lista pe eMAG Marketplace, noi aveam deja un magazin și service dedicat pentru produse Apple, dar, în egală măsură, am investit mult în brandul SmartGSM (înregistrat la OSIM & EUIPO) și ne-am axat pe gama de produse din domeniul GSM. În prezent, avem peste 150 de produse marcă proprie SmartGSM, atent selecționate. Acestea sunt cele care se vând cel mai bine, mai ales că oferim spre vânzare doar produse testate. După ce confirmăm calitatea și funcționalitatea produsului, acestea ajung la vânzare cu eticheta SmartGSM.

În ceea ce ne privește, și pe smartgsm.ro dar și pe eMAG, vindem la fel de bine aceleași produse și mă refer aici la accesorii pentru telefoanele iPhone, precum cabluri de date și de încărcare, display-uri, baterii pentru toate tipurile de telefoane din portofoliul Apple.

Care este modelul de dezvoltare pe care vă axați în prezent? (online sau offline) De ce?

Ne dorim să mergem pe dezvoltarea tuturor canalelor de vânzare, prin creșterea numărului de clienți. Vrem să avem un echilibru între vânzările online și cele offline și să le menținem interconectate. Online-ul merge foarte bine pe canalele proprii, dar vrem să venim cu produse noi și pe eMAG Marketplace.

În ceea ce privește vânzările offline, am început expansiunea la nivel național și am deschis primul magazin din București, în incinta unui mall. Noul magazin are un concept unic de design și oferim aici clienților atât produse, cât și servicii GSM.

Pe termen lung, ne dorim să creștem numărul de magazine fizice și chiar o extindere pe plan internațional. Tocmai de aceea investim constant în dezvoltare, ținem cont și ne adaptăm în funcție de cerințele clienților, ca să rămânem în ritm cu piața.

Cât de complicat a fost procesul prin care ați devenit reseller autorizat de produse Apple?

Produsele Apple sunt specialitatea companiei noastre. Fondatorul SmartGSM, Radu Salade, a înființat primul magazin și service specializat Apple din Sibiu, din pasiune pentru acest brand, însă evoluția a fost una treptată. În 2018 am devenit parteneri iStyle – singurul Apple Premium Reseller din România, iar în 2021 am încheiat un parteneriat oficial cu Apcom – Apple Authorised Distributor în România.

Procesul de autorizare a fost unul dificil, am fost analizați în detaliu, activitatea noastră a fost verificată. Pentru noi, aceste parteneriate înseamnă foarte mult datorită faptului că este recunoașterea că suntem un brand de încredere, în continuă dezvoltare. A fost un proces care a durat aproximativ 6 luni, însă nu multe companii se pot lăuda cu un parteneriat direct.

Există anumite criterii pe care o companie trebuie să le respecte pentru a fi reseller autorizat Apple?

Sunt multe aspecte care trebuie sa fie îndeplinite ca sa faci parte din acești puțini parteneri care vând produsele Apple și care garantează originalitatea produselor 100%, dar nu sunt efectiv niște criterii pe care să le bifezi, ci se verifică întreaga activitate a companiei și tot ce ține de istoricul acesteia, potențialul, capacitatea de plată și imaginea de ansamblu a companiei, iar decizia este în final a distribuitorului Apple.

În prezent, pe site-ul nostru avem disponibile toate produsele Apple, care sunt 100% originale și clienții noștri au acces chiar și la ultimele apariții în scurt timp de la lansare.

Care sunt cele mai căutate servicii de pe piața de GSM și cum vă păstrați competitivi?

Noi oferim servicii de reparații de cea mai bună calitate, încă de la primele modele de telefoane Apple, cum ar fi iPhone 3G pentru care am făcut acest lucru, iar produsele pe care le folosim sunt marcă proprie de bună calitate, de aceea clienții revin la noi ori de câte ori este necesar.

Mai mult, clienții sunt tratați cu maximă seriozitate, suntem transparenți și comunicăm permanent, iar acest lucru ne menține alături de ei și ne ajută în dezvoltare. Oferim și servicii de consiliere și suport clienților, atât online, prin chatul de pe site, cât și în magazine sau pe email ori la telefon. Astfel, cei care au întrebări suplimentare în legătură cu produsele dorite, primesc recomandările noastre.

Ne menținem competitivi prin constanța cu care ne desfășurăm activitatea și prin faptul că ne dezvoltăm continuu. Suntem mereu puși la punct, chiar dacă domeniul nostru evoluează zilnic, noi suntem conectați cu noile tehnologii. În egală măsură, suntem ancorați și în realitatea din teren prin legătura directă pe care o avem cu clienții noștri. Indicatorul că ne-am făcut treaba bine este că aceștia revin la noi și ne recomandă.

Care sunt așteptările dvs. pentru anul 2022, care sunt planurile de extindere?

În 2021 am avut o cifră de afaceri de aproximativ 300.000 de euro, iar pentru anul acesta ne dorim să creștem, mai ales că vânzările încep să revină la ritmul pe care l-am avut înainte de pandemie. Pentru 2022, ne propunem o creștere a cifrei de afaceri cu 50-60%.

De asemenea, anul acesta am început să ne extindem prin magazine fizice, cu primul din București și vom continua cu cele mai mari orașe din țară. O prioritate va fi și să începem seria parteneriatelor de tip franciză SmartGSM și să găsim parteneri potriviți în acest sens.

Cât la % din vânzările SmartGSM sunt datorate platformei eMAG Marketplace?

Am avut perioade când au fost predominante vânzările din eMAG, care au ajuns și până la 80% din total. Dar au fost și perioade când canalele noastre au generat mai multe vânzări. Acum noi încercăm să creștem vânzările și să ne dezvoltăm pe ambele canale. Ne-am propus ca ponderea vânzărilor de pe eMAG să ajungă undeva la 30% din cifra de afaceri, iar diferența să se înregistreze pe canalele proprii.

Câte produse aveți listate pe eMAG Marketplace? Câte ați avut în 2018 când ați început să vindeți pe platformă și la câte doriți să ajungeți în viitor?

Acum avem 262 de produse active pe eMAG. Am început în 2018 cu 10 produse, cele care erau obligatorii ca să putem deschide și să activăm contul. Ne dorim însă să creștem cât mai mult. Pentru noi apartenența la eMAG Marketplace a fost un beneficiu. Am avut multe de învățat și astfel am putut să creștem ușor și sigur pe acest canal. Ne dorim ca până în 2024 să ajungem la 1.000 de produse listate însă, ca în toată activitatea noastră, nu cantitatea este cea mai importantă, ci calitatea.