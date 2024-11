Black Friday 2024 în România. Black Friday (Vinerea Neagră, în limba engleză) este denumirea informală a zilei care urmează după Ziua Recunoștinței în Statele Unite. Ea deschide sezonul de cumpărături de Crăciun.

Apariția cumpărăturilor online și a evenimentelor precum „Cyber Monday” au extins frenezia tradițională a cumpărăturilor de o zi într-un sezon mai larg al cumpărăturilor de sărbători, diluând accentul singular al Black Friday și extinzând impactul său economic.

Black Friday a ajuns în România pentru prima oară în anul 2011, adus de magazinul online eMAG, în parteneriat cu Flanco. Inițiativa a fost inspirată de succesul fenomenului Black Friday din Statele Unite, unde această zi de reduceri masive atrage milioane de cumpărători după Ziua Recunoștinței.

În România, ideea a prins rapid și a devenit foarte populară, datorită prețurilor reduse la o gamă diversă de produse, de la electronice și electrocasnice, până la îmbrăcăminte și articole de uz casnic.

În primul an, evenimentul nu a avut amploarea de astăzi, dar a reprezentat un moment de referință pentru comerțul online românesc. Reducerile mari și cererea crescută au dus la suprasolicitarea serverelor și la epuizarea stocurilor în câteva ore, demonstrând că acest eveniment are perspective şi în ţara noastră, lucru întărit de anii ce au urmat.

Cei de la eMAG continuă an de an să ofere reduceri de Black Friday în luna noiembrie. Anul acesta, evenimentul va avea loc vineri, 8 noiembrie. Românii vor fi întâmpinaţi cu mai bine de 1,5 milioane de oferte, pregătite atât de eMAG, cât şi de sellerii care operează în Marketplace.

O cercetare realizată de Kantar România indică faptul că românii vor avea un buget mediu anul acesta pentru Black Friday de 3.116 lei, o creştere semnificativă, de 261 de lei, faţă de anul trecut. Produsele de care sunt cel mai interesaţi în acest an sunt:

Retailerul vine în întâmpinarea românilor care îşi vor cumpăra produse mai scumpe anul acesta sau pur şi simplu nu au suficienţi bani să plătească integral cumpărăturile de la început.

„Ne-am pregătit cu peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, dar și dobândă zero la plata în rate atât pe termen scurt – 4 rate fără dobândă direct din contul eMAG pentru 2,5 milioane de români – pentru cei care achiziționează produse de uz curent, cât și pe termen lung – până la 40 rate cu dobândă zero prin cardurile de credit oferite de partenerii noștri – pentru cei care au așteptat momentul să cumpere un produs mai scump, de folosință îndelungată”, afirmă CEO-ul grupului eMAG, Tudor Manea.