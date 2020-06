Marea Criză economică în care tinerimea americană era sănătoasă şi moralmente

Ana Almajean era în ianuarie 1931 studentă la The Centenary Junior College Hackettstoron din New Jersey şi îşi publica impresiile în suplimentul Din Duminică în Duminică al Universului sub titlul “Impresiile unei studente române în America”.