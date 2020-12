Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a votat și el duminică dimineață. Acesta și-a exercitat dreptul la vot la Şcoala „Sf. Ecaterina” din municipiul Huşi și susține că a votat pentru „o Românie normală”.

„Am votat pentru o Românie normală, pentru cei care pot face o Românie normală şi am votat pentru un viitor al copiilor noştri. Astăzi este o zi deosebită şi sper că la 30 de ani (de la Revoluţie – n.r.) toţi am înţeles că trebuie altceva. 30 de ani înseamnă o generaţie. Cred că trebuie să pregătim viitorul generaţiei copiilor noştri. Nu putem să-l pregătim cu mentalitatea cu care am mers până acum, nu putem pregăti cu cei care au condus până acum.

Ne trebuie un Parlament puternic, ne trebuie un Guvern puternic, iar acest an a arătat că se poate. Am votat pentru o Românie normală”, a afirmat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a venit la vot alături de soţia sa.

Marcel Vela a votat pentru ”o lume mai bună”

Și ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a votat duminică în municipiul Caransebeş. Acesta a declarat ă a venit la vot pentru a contribui la dezvoltarea României şi pentru „o lume mai bună”.

„Am votat pentru dezvoltarea României, am votat pentru a apăra sănătatea şi siguranţa românilor. Am votat pentru o lume mai bună”, a declarat Marcel Vela, la ieşirea din secţia de votare.

În judeţul Caraş-Severin sunt aşteptaţi la urne 263.060 de alegători înscrişi pe listele permanente, potrivit datelor Autorităţii Electorale Permanente.

De menționat este faptul că votarea în România se încheie la ora 21.00. Alegătorii care, la ora 21.00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara acestui sediu pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23.59, aceştia primind bonuri de ordine cu ştampila de control a secţiei de votare.

Sursă foto: Inquam Photos, Cristi Vescan