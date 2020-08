Moartea liderului unuia dintre cele mai temute clanuri din București, Clanul Duduianu, în noaptea de luni spre marți, a stârnit o adevărată furtună în rândul lumii interlope.

Subalternii și prietenii lui Emi Pian au jurat răzbunare, ecourile încăierării cu săbii din Sectorul 6, la care au participat peste 20 de persoane, în urma căreia și-a găsit sfârșitul șeful Clanului Duduianu, ajungând peste granițele țării.

”Situația este sub control”

În consecință, mai mulți interlopi și-au anunțat revenirea grabnică în România, pentru a duce la bun sfârșit planul privind răzbunarea lui Emi Pian.

Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat însă că situația este sub control și polițiștii supraveghează îndeaproape activitatea clanurilor interlope, pentru a împiedica și alte evenimente violente pe străzile Capitalei.

”Totul este sub control, toate rețelele de interlopi sunt sub monitorizare. Cel care este bănuit că a făcut această crimă este sub pază, celelalte persoane au fost duse la audieri, procurorul lucrează, totul este sub control.

Lider al Clanului Duduianu din 2108

Inclusiv cei care amenință că vor veni din Europa în România și vor face nu știu ce, vor avea o surpriză neplăcută când vor intra în România și vor avea asemenea idei năstrușnice”, a declarat Marcel Vela, marți, la România TV.

În context, trebuie precizat că ”Pian” a ajuns liderul acestei grupări după ce Ion Duduianu, care era fostul șeful al clanului, a murit la sfârșitul anului 2018, cu puţin timp înainte de a ieşi din închisoare.

Ion Duduianu se afla după gratii în penitenciarul cu regim deschis din Găeşti. El mai avea de ispăşit 2 ani dintr-o pedeapsă de 10 ani pentru cămătarie, constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi urma să intre în comisia de liberare condiţionată.

Arestat pentru tentativă de omor

După ce devenit lider al acestei grupări de interlopi, ”Emi Pian” a intrat în atenia opiniei publice, în 2019, pentru că a călcat un tânăr pe trecerea de pietoni.

El a fost arestat pentru tentativă de omor, iar incidentul, produs in sectorul 5 al Capitalei, a fost surprins de camerele de supraveghere.

Iar după ce a fost eliberat, Emi Pian a fost întâmpinat cu o petrecere cu șampanie, artificii și lăutari chiar în fața Penitenciarului Rahova!

Foto: INQUAM / Marcel Vela