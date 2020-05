„Va prezint astazi a 12-a Ordonata Militara din stare de urgenta. Se ridica masura de carantinare din Suceava si zona limitrofa. As dori sa multumesc celor din judetul Suceava pentru efortul, daruirea si implicarea din aceasta perioada, cand au avut grija de sanatatea celor dragi si au protejat pe ceilalti cetateni din zonele limitrofe si toata tara. Va multumesc dumneavoastra, medicilor din prima linie, cat si tuturor institutiilor implicate.

Dragi romani, ordonantele militare, toate mesajele care au venit catre dumneavoastra, nu au facut altceva decat sa consolideze acest zid impotriva acestui inamic invizibil si extrem de agresiv. Ne-a facut sa realizam ca suntem mai puternici impreuna. Acum, in aceasta perioada grea, am aratat ca putem fi uniti. Trebuie tratata fiecare zi cu responsabilitate.

Un singur lucru vreau sa mai spun. Cu totii ne-am adaptat continuu. In aceasta lupta nu a existat de multe ori o schita, pentru ca nu a mai fost un asemenea razboi si previziunea unui deznodamant exact, pentru ca dusmanul a fost invizibil si extrem de periculos. Poate au existat multe momente in care fiecare dintre noi am fost uimiti de acest pericol care pune viata la incercare. Va asigur ca ne-am gandit intotdeauna la sanatatea dumneavoastra. Va multumesc ca sunteti parte in aceasta lupta impotriva unui coronavirus care uimeste intreaga lume medicala. Va multumesc ca ati respectat ordonantele militare si multi romani traiesc datorita efortului si sacrificiului dumneavoastra. Va garantez ca vom trece cu bine si peste aceasta. Impreuna vom trece cu bine.

Inchei cu un gand simplu, Dumnezeu sa binecuvanteze Romania”, a spus Marcel Vela.