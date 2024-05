Marcel Ciolacu a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă știe cine sunt candidații de la alegerile locale care au dosare penale. S-a făcut referire și la Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Marcel Ciolacu spune că are plângeri făcute la DNA

Premierul a spus că nu are informații despre acest subiect, însă este „ferm convins” că el are plângeri făcute la DNA. În schimb, șeful PSD a ținut să precizeze că nu are și dosar penal.

El a explicat apoi și diferența între a fi trimis în judecată și a fi cercetat.

„Nu cunosc, îmi cer scuze, nu cunosc. (…) Este trimis în judecată? Este posibil ca eu – Marcel Ciolacu, de fapt sunt ferm convins, să am plângeri făcute la DNA. Asta nu înseamnă că am dosar penal. Cu toate că pe fond e înregistrată o plângere penală, fiindcă presupun că s-a făcut o plângere pentru o faptă penală. Mie, acum un an de zile, îmi veneau de la primăria Buzău clasări pe plângeri făcute când am fost viceprimar. Da cred că nu e om care a lucrat în administrație să nu aibă. Dar e o diferență mare între a avea o plângere, a fi în cercetare și a fi trimis în judecată”, a răspuns Ciolacu.

Șeful PSD spune că nu s-a discutat despre schimbarea datei alegerilor prezidenţiale

Premierul a spus și că nu s-a discutat despre schimbarea datei alegerilor prezidenţiale. El a amintit că în cadrul coaliţiei de guvernare există o „decizi politică foarte clară” că acestea vor avea loc în 15 şi 29 septembrie.

„Eu n-am avut nicio discuţie, eu n-am anunţat. Noi am luat o decizie în coaliţie că alegerile sunt în septembrie, pe 15 şi 29, parcă. E o decizie luată. Normal că n-am făcut actele, n-am înaintat documentele în Guvernul României, pentru că avem alte alegeri, dar decizia politică este foarte clară, în septembrie vor fi alegeri prezidenţiale”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a fost întrebat dacă vor fi schimbări în calendarul electoral din acest an, după alegerile locale. Astfel, el a explicat că schimbările vor viza candidatura şi nu data scrutinului pentru alegerile prezidenţiale.

„În ceea ce priveşte candidatura, nu datele. Eu nu modific datele de alegeri în funcţie de scorurile electorale ale vreunui partid sau unei persoane. Alegerile pentru funcţia de preşedinte sunt în septembrie. Asta vă răspund în primul rând din funcţia de prim-ministru, nu v-aş respecta dacă aş face altceva”, a completat premierul.

Ciolacu a mai spus și că și-ar dori să o vadă pe Gabriela Firea 4 ani ca primar general al Capitalei. Tot miercuri, prim-ministrul a vorbit despre negocierile cu privire la funcțiile din cadrul Parlamentului European și din cele din cadrul Comisiei Europene.

Marcel Ciolacu a precizat că România a început să negocieze așa cum este normal. Conform unei decizii a Curții, nu premierul, ci președintele este reprezentantul României în Consiliu. El a menționat că au început aceste discuții și negocieri în interiorul familiei europene.