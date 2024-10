Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că știa că într-o clădire există foarte multe servere și ferme de boți pentru Geoană, subliniind că Autoritatea Electorală Permanentă ar trebui să se sesizeze.

„Știam că într-o clădire există foarte multe servere, ferme de boți pentru Geoană. AEP ar trebui să se sesizeze. Am transmis și celor care se ocupă, azi dimineață”, a spus el în debutul ședinței de Guvern .

Șeful Executivului a reacționat după acuzațiile formulate în cursul serii de către candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi. Aceasta a susținut, într-o postare pe Facebook, că Mircea Geoană a avut o întâlnire cu Tal Hanan, descris ca fiind „creierul israelian al dezinformării”.

Mircea Geoană susține însă că nu l-a întâlnit niciodată pe Tal Hanan.

„Zău că îmi era simpatică doamna Lasconi într-o vreme. Şi cred că într-un fel armata de furnicuţe s-a apucat să caute armata de hackeri. Nu ştiu cine este domnul acesta (…) Eu unul cred că cine o sfătuieşte, o sfătuieşte greşit şi dă şi informaţii proaste.

Dacă a existat o întâlnire, nu cu acest om, nu ştiu cine este, nu ştiu ce firmă are, nu ştiu ce hackeri are. Se vede că îl are pe Petrov consilier, mai nou. Sună prea mult a stilul vechi, pe stil vechi”, a afirmat acesta, în cadrul dezbaterii televizate de la Antena 3 CNN.