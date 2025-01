Marcel Ciolacu a subliniat că acest moment aduce o rază de speranță pentru familiile ostaticilor, subliniind importanța unei asistențe umanitare continue pentru populația palestiniană afectată de conflict.

După o perioadă de 15 luni de confruntări armate intense și opt luni de negocieri fără rezultat, părțile implicate au reușit, în final, să ajungă la un acord. Negocierile, mediate de Qatar, Egipt și Statele Unite, au înregistrat progrese în ultima săptămână, creând premisele pentru această înțelegere istorică. Gruparea Jihadul Islamic a confirmat, de asemenea, realizarea unui consens.

We welcome the long-awaited ceasefire agreement and the release of hostages in Gaza. This brings hope for the families of the hostages. We should continue our humanitarian assistance for Palestinian people. It is time to think about the future of the Middle East & securing a…

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) January 15, 2025