„Dacă nu luăm măsuri va fi o situație dramatică. Nu trebuie măsuri de noi taxe. Astăzi am stat cu ministrul finanțelor și Nicolae Ciucă și am stabilit că reformele încep după adoptarea OUG. Va trebui dată până la sfârșitul lunii. Am avut discuția politică. Reformele vor fi date în oglindă.

99% din reforma administrativă și fiscală se vor da concomitent. Cât scădem din cheltuieli, atât venim și cu venituri. Vom crea cadrul legal pentru o reformă administrativă în România. Se vor aplica atât de anul acesta, cât și de anul viitor.

Din 2010 trebuie să învățăm cel mai mult. Se vorbește de o gaură la buget. Este cu 11%, nu 14%, cât s-a estimat. Să nu credeți că bugetul consolidat al României îl gândește doar ministrul. Marea problemă este fondul, tot timpul am mermelit-o. Veniturile din construcția PIB reprezintă 42%.

În România nu poți să faci fiscalitate de offshore și să faci măsuri sociale europene. Nu înseamnă că eu voi fi de acord să venim cu noi taxe. Nu a estimat nimeni greșit, a fost o proiecție”, a declarat șeful Executivului luni seară pentru Aleph News.

România, singura țară cu un acord privind deficitul bugetar

Marcel Ciolacu a spus, de asemenea, că România este singura țară membră a Uniunii Europene care are un acord în ceea ce privește deficitul buegtar.

„Orice stat care își încalcă ceea ce zice, automat Comisia declanșează suspendarea fondurilor europene. Suntem singurul stat care avem un acord în ceea ce privește deficitul. De ce?

Pentru că un guvern a avut un deficit de 9,2. S-au speriat și oamenii ăia. Au fost împrumuturi de 200 de miliarde de lei”, a declarat acesta.

România nu își permite să piardă fondurile europene

Prim-ministrul a subliniat că România nu își permite să piardă fondurile europene, întrucât s-ar crea o instabilitate politică la nivel regional.

„România nu își poate permite, indiferent în ce situație este, să piardă fondurile europene. Ar aduce instabilitate politică într-un context regional.

Dacă în acest moment nu se face o reformă administrativă în paralel cu o reformă de reducere a unor excepții fiscale, din codul fiscal, toate excepțiile înseamnă în jur de 75 de miliarde de lei, îmi doresc ca cele două excepții să fie în oglindă”, a afirmat Marcel Ciolacu.