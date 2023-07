În urmă cu o săptămână au ieșit la iveală informații neașteptate cu privire la tratamentele pe care unii bătrâni le primeau în anumite azile din București și Ilfov.

Pe fondul acestor descoperiri, prim-ministrul Marcel Ciolacu a început seria demiterilor persoanelor responsabile de situația din azilele groazei.

Așadar, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Mihai Tomescu, a fost destituit din funcție de către premierul Marcel Ciolacu.

”Dragii mei, am luat astăzi act de decizia domnului Prim Ministru de a fi destituit din funcţia de preşedinte al ANPDPD. Eu mă consider o persoană demnă şi un profesionist şi nu vreau sa comentez aceasta decizie. Pentru mine aceasta funcţie nu a reprezentat o sinecură şi nu am o miză politică.

Tot ceea ce am facut a fost să mă pun in sprijinul persoanelor cu dizabilităţi si să repun pe picioare o institutie care a pătimit atat de mult de-a lungul anilor. Au fost cel puţin cinci reorganizări sau desfiinţări succesive ale acestei instituţii în ultimii zece ani, fapt ce se răsfrânge şi în calitatea politicilor sociale din acest domeniu. Legat de situaţia tragică şi cele petrecute în serviciile sociale apărute în spaţiul public zilele acestea, doresc să vă spun că monştrii care au avut aceste comportamente faţă de persoanele cu dizabilităţi trebuie să suporte consecinţele legii.

Vă asigur însă că toate acţiunile noastre de control şi monitorizare au fost realizate cu profesionalism şi de echipe formate din oameni de înaltă calitate morală. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul şi îmbrăţişez comunitatea persoanelor cu dizabilităţi din România”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

Destituită din funcția a fost și Adela Crăciun, cea care ocupa funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Aceasta avea rang de subsecretar de stat.

Directoarea ANPIS a fost demisă

Ministrul Muncii a decis ca directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), Cristina Elena Anton, să fie demis din funcție în urma dezvăluirilor din azilele groazei.

În ceea ce privește AJPIS Ilfov, a fost constituită o comisie de disciplină pentru a examina modul în care au abordat situația privind centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice. Fiind vorba de funcționari publici recrutați prin concurs, aceștia nu pot fi concediați fără o procedură legală care să implice o comisie, potrivit unor surse din cadrul Ministerului Muncii.

Marcel Ciolacu, nemilos cu cei vinovați

Șeful Guvernului de la București a avut un discurs dur cu privire la cei care se fac vinovați pentru starea deplorabilă în care au fost lăsați bătrânii de la azilele groazei.

„Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei. Faptul că acest lucru a fost posibil ne arată un singur lucru, avem de a face cu o problemă de fond, de sistem, un sistem corupt și inert. Am văzut infractori. Sunt peste tot în lume. De asemenea ticăloși de o asemenea cruzime, nimeni nu era pregătit de așa ceva. La fel, funcționari publici complici care în loc să fie de partea oamenilor, s-au vândut acestor ticăloși”, a explicat prim-ministrul Marcel Ciolacu.